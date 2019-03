Mart Ayında Hangi Yeni Oyunlarla Karşılaşacağız?

Kingdom Hearts 3, Anthem, Metro Exodus ve Far Cry: New Dawn gibi bu yılın merakla beklenen oyunları, Ocak ve Şubat ayında belirlenen tarihlerde nihayet oyuncularla buluştu. Oyuncular adına oldukça iyi bir yıl olacağı düşünülen 2019'un Mart ayında da bizi oldukça heyecan verici yeni oyunlar bekliyor. Gelin bu ay yayınlanacak yeni oyunlara birlikte göz atalım.

1 Mart'ta Dead or Alive 6 ve ToeJam & Earl: Back in the Groove'un piyasaya sürülmesiyle başlayan süreç; Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2 ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi oyun dünyasını heyecanlandıran oyunlarla devam edecek. Bu ay bizi birçok yeni oyun bekliyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizi Mart ayının PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için yayınlanacak oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz.

Devil May Cry 5 / 8 Mart

6 yıllık bir aradan sonra oyun dünyasına geri dönen Devil May Cry, yeni oyunla birlikte uzun bekleyişe son verdi. Dante, Nero ve yeni eklenen V karakterlerinin yer aldığı oyun, henüz ilk gününde cracklenmiş ve oyunun Denuvo isimli crack önleme teknolojisine sahip olmadığı anlaşılmıştı. PS4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilen Devil May Cry'ın resmi internet sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Tom Clancy's The Division 2 / 15 Mart

Belki de bu ayın en merak edilen oyunu olan Tom Clancy's The Division 2, Ubisoft tarafından geliştirilen çevrimiçi bir açık dünya oyunu. Açık betasıyla oyunu deneyimleyenlerden tam not alan oyun, bugün gelen bir habere göre PS4'e 90 GB, Xbox One'a da 50 GB'lık güncellemelerle gelecek. PS4, Xbox One ve PC platformlarına gelecek Tom Clancy's The Division 2 hakkındaki tüm detaylara erişmek için buraya tıklayarak oyunun internet sitesine ulaşabilirsiniz.

Sekiro: Shadows Die Twice / 22 Mart

FromSoftware tarafından geliştirilen ve oyün dünyasında uzun zamandır beklenen Sekiro: Shadows Die Twice, aksiyon ve macera türünde bir oyun. Geliştireceğiniz stratejilerle zorlu savaşlardan galip çıkmaya çalışacağınız oyun; PS4, Xbox One ve PC platformları için yayınlanacak. Sekiro: Shadows Die Twice'ın resmi internet sitesine buraya tıklayarak erişebilir ve oyunun resmi tanıtım videosunu bu sayfadan izleyebilirsiniz.

Yoshi's Crafted World / 29 Mart

Dünyanın en önemli oyun fuarlarından biri olan E3'te 2017 yılında Nintendo'nun sunumunda karşımıza çıkan Yoshi's Crafted World, nihayet bu ayın sonunda yayınlanıyor. Good-Feel tarafından geliştirilen ilginç oyun, yalnızca Nintendo Switch platformu için yayınlanacak. 60 dolardan satışa çıkacak Yoshi's Crafted World'ün resmi satış sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Mart ayının öne çıkan oyunlarını listelediğimiz haberimizi bu ayın oyun takvimini sizlerle paylaşarak sonlandıracağız. Aşağıdaki listeden Mart ayında hangi oyunların hangi tarihte yayınlanacağını görebilirsiniz.

Dead or Alive 6 / PS4, Xbox One, PC / 1 Mart

ToeJam & Earl: Back in the Groove / PS4, Xbox One, PC, Switch / 1 Mart

Left Alive / PS4, PC / 5 Mart

Devil May Cry 5 / PS4, Xbox One, PC / 8 Mart

Kirby's Extra Epic Yarn / 3DS / 8 Mart

The Caligula Effect: Overdose / PS4, Switch, PC / 12 Mart

Tom Clancy's The Division 2 / PS4, Xbox One, PC / 15 Mart

One Piece: World Seeker/ PS4, Xbox One, PC / 16 Mart

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy / PS4, Switch / 20 Mart

The Sinking City / PS4, Xbox One, PC / 21 Mart

Sekiro: Shadows Die Twice / PS4, Xbox One, PC/ 22 Mart

Danganronpa Trilogy / PS4 / 26 Mart

Final Fantasy VII / Xbox One, Switch / 26 Mart

Assassin's Creed III Remastered / PS4, Xbox One, PC/ 29 Mart

Danganronpa Trilogy / PS4 / 29 Mart

Tropico 6 / PS4, Xbox One, PC / 29 Mart

Yoshi's Crafted World / Switch / 29 Mart

Mart ayında PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak oyunları derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Yukarıdaki haberimizden bu yılın diğer oyunlarının yayın tarihlerine göz atabilirsiniz. Oyunlar hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.