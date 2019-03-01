Netflix'te çok fazla sayıda dizi ve film mevcut fakat hepsi mükemmel yapımlar sayılmaz. Biz de sizler için Netflix'e bu ay gelecek en iyi 8 filmi sıraladık.

Netflix, Mart ayında yeni yapımları zengin kütüphanesine eklemeyi hedefliyor. Eğer siz de kaliteli film izleme arayışı içerisindeyseniz listemizi inceleyebilirsiniz. Yaptığımız listede, daha önce hiç görmemiş olabileceğiniz filmlerle birlikte Oscar ödüllü başyapıtlar da bulunuyor. Sözü fazla uzatmadan listemize geçelim:

A Clockwork Orange

Yönetmen: Stanley Kubrick

Yapım yılı: 1971

IMDb: 8,3/10

Rotten Tomatoes: %93

Tür: Dram/Gizem

Anthony Burgess'in aynı isimli romanından uyarlanan film, Alex ve yancılarının distopik bir İngiltere'de sebep olduğu kargaşaları anlatarak, kaç kere izlemiş olursanız olun kendini izlettirmeyi başarıyor.

Crouching Tiger, Hidden Dragon

Yönetmen: Ang Lee

Yapım yılı: 2000

IMDb: 7,9/10

Rotten Tomatoes: %97

Tür: Dram/ Fantastik

Netflix daha öncelerde bu filmin devam filmini yayınlamıştı, onu atlayıp bu orjinal yapımı izlemenizi tavsiye ederiz. Ekrana güzel yansıtılmış hikayesi ve etkileyici dövüş sahneleriyle film, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Junebug

Yönetmen: Phil Morrison

Yapım yılı: 2005

IMDb: 7/10

Rotten Tomatoes: %87

Tür: Komedi/Dram

Bu drama-komedi filmi, doğuracağı çocuğunun ailevi sorunlarını çözeceğine inanan bir anne rolüyle Amy Adams'a ilk Oscar adaylığını getirmişti. Ailenizle oturup sinema gecesi yapmak istiyorsanız, bu film tam size göre.

The Hurt Locker

Yönetmen: Kathryn Bigelow

Yapım yılı: 2009

IMDb: 7,6/10

Rotten Tomatoes: %84

Tür: Dram/Gizem

Bu film, çok düşük bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen en iyi film dalında Oscar kazandığı için eleştirmenler tarafından yerin dibine sokulmuş bir yapım. Yönetmen Kathryn Bigelow'a da en iyi yönetmen Oscar ödülünü kazandıran bu filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Filmin başrolünde ise Avengers serisindeki Hawkeye rolüyle tanıdığımız Jeremy Renner bulunuyor.

The Notebook

Yönetmen: Nick Cassavetes

Yapım yılı: 2004

IMDb: 7,9/10

Rotten Tomatoes: %85

Tür: Romantik/Dram

Ülkemizde de oldukça popüler olan The Notebook, bir romantik drama klasiği. Eğer üzgün hissediyorsanız ve üzüntünüzü dramatik bir filmle pekiştirmek istiyorsanız The Notebook sizin için ideal bir seçim.

Winter's Bone

Yönemten: Debra Granik

Yapım yılı: 2010

IMDb: 7,2/10

Rotten Tomatoes: %76

Tür: Dram/Gerilim

Jennifer Lawrence, The Hunger Games'ten bildiğimiz Katniss Everdeen rolüyle tanınmadan önce, bu filmde oynadığı kaybolan babasını bulmaya çalışan sert bir Ozark Dağları kızı rolüyle Oscar'a aday olmuştu.

Blue Jasmine

Yönetmen: Woody Allen

Yapım yılı: 2013

IMDb: 7,3/10

Rotten Tomatoes: %77

Tür: Komedi/Dram

Cate Blanchett, bu Woody Allen şaheserindeki performansıyla Oscar kazanmıştı. Filmde bir New Yorklunun, San Francisco'ya taşınıp adapte olmaya çalışmasını izliyoruz.

The Lives of Others

Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck

Yapım yılı: 2006

IMDb: 8,4/10

Rotten Tomatoes: %92

Tür: Dram/Gerilim

2007'de en iyi yabancı dildeki film dalında Oscar kazanan filmde, 1980'in Doğu Berlin'inde gizli görevde bulunan bir Stasi ajanının hikayesini izliyoruz.

Sizler için, Mart ayının farklı günlerinde gelecek olan bu cevher niteliğinde olan filmleri ve tüm zamanların en iyisi sayılabilecek filmleri sıraladık. Sizin de önerileriniz varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.