Marttan Günümüze Covid-19 Vaka Sayısındaki Değişim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, dünyadaki COVID-19 virüs yayılımının verileriyle 1 Mart 2020'den günümüzde Covid-19 vaka sayısındaki değişimi gösteren bir video hazırladı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Farklı şirketlerden aşı haberleri gelmeye devam ederken, dünya genelinde şu ana kadar kaydedilen virüs vakalarının sayısı da 81 milyona dayandı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, dünya genelindeki COVID-19 virüs yayılımının verilerini bir araya getirerek bir çubuk grafik yarışı hazırladı. Hazırlanan video, 1 Mart 2020 ile 26 Aralık 2020 tarihleri arasında ülkelerdeki vaka sayılarının artışını günbegün gözler önüne seriyor.

1 Mart 2020'den günümüze Covid-19 vaka sayısındaki değişimi gösteren video:

27 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bugüne kadar bildirilmiş toplam 80 milyon 944 bin 168 koronavirüs vakası bulunuyor. Bu vakalardan 58 milyon 895 bin 458'i ölüm ya da iyileşmeye bağlı olarak kapanırken, hâlâ devam eden 22 milyon 48 bin 710 aktif vaka var. Devam eden vakaların %99,5'inin virüsü hafif atlattığı, %0,5'lik kesimin durumunun ise ağır olduğu bildiriliyor.

Ülkelerin koronavirüs tablosuna bakacak olursak birinci sırada, bugüne kadar 19 milyon 461 bin 544 vaka bildiren Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Hemen ardından 10 milyon 206 bin 901 vaka ile Hindistan ve üçüncü sırada 7 milyon 466 bin 189 vakayla Brezilya bulunuyor. Bugüne kadar 2 milyon 147 bin 578 koronavirüs vakası bildiren Türkiye ise 7. sırada bulunuyor.

Günlük koronavirüs tablosunu akşam saatlerinde açıklayan Sağlık Bakanlığı, ülkemizde bugün 14 bin 205 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Vefat sayısı 254 olarak açıklanırkeni 21 bin 196 vatandaşın ise sağlığına geri kavuştuğu görülüyor.