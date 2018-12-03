Avengers 4'ün Captain Marvel'a olan ilgiyi dağıtmasını istemeyen Marvel, Captain Marvel ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Çok yakın bir zamanda ikinci Captain Marvel fragmanını yayınlayacak olan şirket, filmin yeni bir posterini paylaştı.

Marvel hayranlarının gözü kulağı yakın zamanda yayınlanması beklenen Avengers 4 fragmanına dikkat kesilmişken Marvel, önümüzdeki yıl vizyona girecek bir diğer süper kahraman filmi Captain Marvel’a olan ilginin dağılmasını istemiyor. Son yıllarda sinema dünyasına damgasını vurmuş olan şirket, 2. Captain Marvel fragmanı öncesinde filme ait yeni bir poster yayınladı.

2. Captain Marvel posterinde kostümünü giymiş ve süper gücünü sergileyen bir Captain Marvel yer alırken, arkada filmin ana konusu olacak Kree ve Skrull’lara ait uzay gemilerini görüyoruz. En üstte ise filmin oyuncuları (Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace, with Annette Bening, with Clark Gregg ve Jude Law) yer alıyor.

Bilmeyenler için; Captain Marvel filmi, 90’larda geçecek. Samuel L. Jackson, genç Nick Fury rolü ile filmde yer alacak. Kree-İnsan melezi olan Carol Danvers, evrenin en güçlü yaratıklarından biri haline gelerek Captain Marvel olacak ve Dünya’ya sıçrayan Kree-Skrull savaşında insanların zarar görmesini engelleyecek. Film, 8 Mart 2019 tarihinde girecek ve Avengers 4 hakkında da önemli ipuçları sağlayacak.