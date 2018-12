Marvel Tarihinin İlk Asyalı Süper Kahraman Filmi Duyuruldu

Kung-Fu ustası Marvel karakteri Shang Chi, Marvel'ın beyaz perdedeki ilk Asyalı karakteri olacak.

Beyaz perdeye yansıttığı sinematik evreniyle neredeyse 15 yıldır her filminde kapalı gişe oynayan Marvel, süper kahraman portföyünü genişletiyor. 1970'lerde yaratılan Kung-Fu ustası Shang-Chi'nin filmi geliyor.

Marvel dünyasında nadir görülecek şekilde herhangi bir süper gücü bulunmayan Chi, yıllarca disiplinli çalışmasının meyvelerini kazanarak sıradışı bir ustalık kazanıyor. Jim Stralin ve Steve Englehart tarafından yaratılan karakter, bugüne dek Earth 616 gibi birkaç çizgi romanda da karşımıza çıkmıştı.

Filmin oyuncu kadrosu henüz şekillenmese de senarist belli oldu. Wonder Woman 1984 ve Spider-Man: Into The Spider Verse filmlerinin de senaristliğini yapan Çinli-Amerikan yazar Dave Callaham senaryoyu üstlendi. Önümüzdeki günlerde filmle ilgili yeni detaylar almayı umut ediyoruz.