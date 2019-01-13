Galaksinin Koruyucuları'nın Çıkış Tarihi Hakkında Yeni Bilgi

Vizyona düşük beklentilerle girip, büyük bir gişe başarısı elde ettikten sonra Marvel hayranlarının ve sinemaseverlerin dikkatini çeken Guardians of the Galaxy serisinin üçüncü filmi de gelecek, fakat zamanı belli değil.

Marvel Studio Başkanı Kevin Feige, Guardians of the Galaxy Vol.3’ün geleceğini fakat henüz, “nerede, ne zaman ve nasıl” sorularının kesin olmadığını söyledi.

Feige, MTV News’e verdiği demeçte “Guardians’ın üçüncü filmi gelecek. Nerede, ne zaman ve nasıl konusu ise sonraki işler” dedi.

Guardians of The Galaxy, Ağustos 2018’den bu yana beklemede. Filmin yönetmenlik koltuğunda oturan James Gunn, attığı ofansif bir tweet’ten sonra işinden olmuştu. Drax karakterini canlandıran Dave Bautista da film için “kalıcı olarak bekleme durumunda” dedi. Gelen son haberlere göre, üçüncü film için Gunn’ın yazdığı senaryo temel alınacak. Üçüncü filmin başına kimin geçeceği henüz belli değil.

Vice’ın direktörü Adam McKay, MTV’de yaptığı Happy Sad Confused podcast’inde, film için Marvel ile görüştüğünü söyledi fakat görüşmenin sonucunun ne olduğundan bahsetmedi.

James Gunn, şu an DC’nin Suicide Squad 2 filminin senaryosu üzerinde çalışıyor.