Marvel'cılar Koşun: Black Panther 2'nin Geleceği Onaylandı

Hollywood Reporter, Marvel'ın Black Panther'in ilk filmini yazıp yöneten Ryan Coogler ile ikinci film için anlaşma sağladığını yazdı. Filmin 2020 ya da 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.

Avengers: Infinity War’ın beklenmedik şekilde ‘kötü’ sonla bitmesi, yalnızca gelecek yıl vizyona girecek Avenger 4’e olan merak artmasına değil, gelecek tüm Marvel filmlerinin ne olacağının merak edilmesine yol açtı. Zira önümüzdeki yıllarda devam filmlerinin olacağı bilinen tüm karakterler Avenger: Infinity War’da kül olup uçmuştu.

Hollywood Reporter tarafından dün aktarılan bilgiye göre Marvel, Black Panther 2 filmi için yazar ve yönetmen Ryan Coogler ile anlaşma sağlamış durumda. Geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Black Panther filmini de yazıp yöneten Coogler, gişede beklenmeyen seviyede başarı sağlamış ve rekorları alt üst etmişti.

Marvel’ın Ryan Coogler ile ikinci bir Black Panther filmi için anlaşmış olması, Marvel hayranlarını heyecanlandırmış olsa da bunun nasıl gerçekleşeceği de merak ediliyor. Zira Avenger: Infinity War’da Black Panther, Okoye'ye, ‘’Burası ölünecek yer değil.’’ dedikten sonra kül olup uçmuştu.

Bu durum, Infinity War’da kül olup giden tüm karakterlerin Avengers 4’ün sonunda geri geleceği teorisini güçlendiriyor. Hollywood Reporter’a göre Ryan Coogler, 2019’un başında Black Panther 2’nin senaryosunu yazmaya başlayacak. Filmin çekimleri ise 2019’un sonunda ya da 2020’nin başında başlayacak.