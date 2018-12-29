Marvel’den Stan Lee’nin 96. Yaşgünü İçin Hüzünlü Paylaşım

Marvel çizgi romanlarında yer alan Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Demir Adam gibi pek çok karakterin yaratıcısı olan efsanevi Stan Lee, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılmıştı.

Stan Lee, Marvel Hanedanlığı’nın ortaya çıkmasındaki en önemli aktör olarak biliniyor. Pek çok karakterin yaratıcısı olan ve pek çok hikayeye de yön veren Lee, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılırken sevenlerini de yasa boğmuştu.

Marvel da bu efsanesinin doğum gününü unutmayarak bir paylaşımda bulundu. Firmanın sosyal medya hesaplarına yüklenen paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Marvel Studios’un resmi Twitter hesabından yapılan gönderide, usta sanatçının 96. yaşgünü kutlandı. Paylaşılan bir Stan Lee çizimi yer alan gönderinin altında, “Doğum gününde, Stan Lee’yi bizimle hatırlayın. Mutlu yıllar, Stan. Her şey için teşekkürler.” ifadesi yer aldı.

Bütün Marvel uyarlaması filmlerde de ufak bir sahnede görünmesiyle hatırlanan Stan Lee, 2018 yılının Kasım ayında vefat etmişti.