MCU'da Rocket Karakterini ‘Oynayan’ Rakun Oreo Öldü

Marvel Sinematik Evreni’nin isimsiz kahramanlarından, Rocket Rakun’un hareketlerine ilham veren rakun Oreo hayatını kaybetti.

The Guardians of the Galaxy filmleriyle hayatımıza giren nüktedan, zeki ve agresif karakter Rocket, kısa sürede hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı. Karakteri Bradley Cooper seslendiriyor. Karakterin hareketleri içinse gerçek bir rakun olan Oreo’nun hareketleri esas alınıyordu.

The Guardians of the Galaxy resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamayla rakun Oreo’nun hayatını kaybettiği duyuruldu.

“Bugün sadece çok hüzünlü haberlerimiz var.

En iyi arkadaşımız, Galaksimizin Koruyucusu Bay Oreo Rakun’u kaybettiğimiz için kalbimiz kırık.

Oreo bu sabah erken saatlerde, çok kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybetti. Veterinerlerimize gösterdikleri ilgi ve şefkat için çok teşekkürler.

Oreo, pek çok insanı mutlu ettin. Her yerdeki rakunlar için inanılmaz bir temsilci oldun. Her yaştan insanı ve her hayvanı sevdin ve ister Rocket Raccoon olarak kırmızı halıda yürümek olsun, isterse hasta bir çocuğu ziyaret için hastane yolculuğu olsun hiçbir şeyin seni rahatsız etmesine izin vermedin. Sadece keyfini çıkardın ve bunu çok güzel gösterdin.

İçgüdüsel olarak ne zaman sakin, ne zaman hareketli olman gerektiğini biliyordun ve hiçbir zaman yanlış bir şey yapacağından korkmamız gerekmedi çünkü hiç yanlış bir şey yapmadın.

Mükemmeldin.

Sen hayatımıza gireli 10 yıl oldu. Londra’da sinemadayken, doğduğunu ama annenin hiç sütü olmadığı için seni alabileceğimizi söylemek için aramışlardı.

Otobandan rüzgar gibi geri dönmüş ve seni ve kardeşlerini biberonla besleyebilmek için saatler harcamıştık. Seni seçtik çünkü güçlüydün ve mamayı ilk yediğinde bu kadar ilham verici ve dünyanın dört bir yanında insanları mutlu edecek bir hayvan olduğunu bilmiyorduk.

Bu çok zor küçük özel adam, sonsuza kadar yaşamanı isterdik ama asla son birkaç gündeki halinle değil.

Gökkuşağı köprüsünün üstünde eğlen canım. Umuyorum, hayır biliyorum ki onlar da seni bizim kadar çok sevecekler. Seni çok, çok özlüyorum.

Yükseklerde uç Oreo, süper kahramanımız, seni jelibonlar kadar çok seviyoruz.”

Rakun Oreo, Guardians of the Galaxy filminin galasında yönetmen James Gunn ile birlikte kırmızı halıda boy gösterdiğinde gündeme gelmişti. Pek çok Rocket Rakun hayranı için Oreo da Bradley Cooper’in sesi kadar ikonik. Rocket Rakun’un ortaya çıkması için Oreo, Sean Gunn ve Bradley Cooper bir arada çalışıyordu. Ekip, önemli bir üyesini kaybetmiş oldu.

Hoşçakal, Oreo. Büyük usta Stan Lee’ye selamımızı söyle.