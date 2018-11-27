Marvel Hayranları, Daredevil 4. Sezon İçin Kampanya Başlattı

Marvel, son yıllarda vizyona soktuğu filmler ve yayınladığı diziler ile hayran kitlesini katlayarak artırdı. Buna karşın hayranlar hala yayınlanmayan 'ürünler' için kampanya düzenlemeye devam ediyorlar.

Marvel hayranlarının gözü kulağı sinema tarihinin en etkileyici süper kahraman filmlerinden biri olması beklenen Avengers 4’te olsa da film yayınlanana kadarki süreyi boş geçirmek gibi bir planları yok. Bugünlerde Marvel hayranları, son sezonu Netflix’te yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Daredevil’in 4. sezonu için büyük bir kampanya başlatmış durumda.

Twitter’da açılan #RenewDaredevil profili üzerinden yürütülen kampanyada Marvel hayranları, #RenewDaredevil etiketini kullanarak Cuma günleri 20:00-22:00 (12-2 pm EST) saatleri arasında Marvel ve Netflix’e Daredevil 4. sezon taleplerini iletiyorlar. #RenewDaredevil Twitter profili de 30 Kasım’dan itibaren bu talepleri profilde yayınlayacak.

Ne Marvel ne de Netflix şu ana kadar Daredevil’in 4. sezonuna dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak görünüşe göre Marvel hayranları, 4. sezon gelene kadar uslu durmaya niyetli değiller. #RenewDaredevil profili, aşağıdaki tweet ile tüm Daredevil hayranlarını kampanyaya katılmaya davet etti.