Marvel Hayranları Gerilmeye Başladı: Hulk Nerede?

Marvel, şu ana kadar Avengers: End Game için iki ayrı fragman yayınladı ancak iki fragmanda da yeşil dev Hulk görünmüyordu. Hulk'un filmde olmayacağına dair söylentiler, Marvel hayranlarının tadını kaçırmış durumda.

Marvel filmlerinin son birkaç yılda sinema dünyasına damga vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Marvel hayranlarının her geçen gün biraz daha artıyor olması, Marvel’ın gelecek filmlerle ilgili yayınladığı her içerik için yeni bir teori ortaya atılmasına neden oluyor. Geçtiğimiz pazar akşamı yayınlanan yeni Avengers: End Game fragmanı, yeni söylentileri de beraberinde getirdi.

Söylentilerin ana kaynağı, aşağıdaki görsellerde de rahatlıkla fark edebileceğiniz fark. Avengers: End Game’ın yayınlanan ilk fragmanında boş bir Avengers tesisi görülüyordu. Super Bowl’da yayınlanan ikinci fragmanda ise Avengers tesisi aynı açıda görülüyor ancak bu kez Captain America, Thor, Black Widow, Rocket Raccoon, Ronin, Bruce Banner ve War Machine gibi karakterler kadraja girmiş durumda.

Marvel’ın filmde farklı fragmanda farklı sahneler kullandığını daha önce de görmüştük. Ancak iki fragman arasındaki asıl dikkat çeken nokta, yeşil dev Hulk’un hiç görünmüyor olması. Bazı söylentilere göre 10 yıllık Marvel Sinematik Evreni’nin final filmi olacak Avengers: End Game’de Hulk neredeyse hiç sahnesi bulunmuyor. Marvel başkanı Kevin Fagie’ye göre fragmanda görülen sahneler filmin 15-20 dakikalık bir bölümüne ait. Ancak Avengers: Infinity War fragmanlarında hiç görünmeyen Hawkeye’ın filmde de yer almadığını düşünürsek Hulk’u hiç görememe şansımız olduğunu söyleyebiliriz.