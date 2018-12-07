Ha geldi, ha gelecek derken Avengers: End Game fragmanı nihayet yayınlandı. Yas ve hüzün dolu fragman, kahramanlarımızın çöküşünü muhteşem bir şekilde yansıtıyor.

Marvel hayranlarının uzun süredir merak içinde beklediği Avengers 4 ya da resmi olarak açıklanan adı ile Avenger: End Game fragmanı resmi olarak yayınlandı. Mayıs 2019’de beyaz perdeye gelecek olan filmin ilk fragmanı, Avengers: Infinity War’da neredeyse her şeyini kaybeden kahramanların, gerçek bir çöküş yaşadığını gösteriyor.

Avengers: End Game ile birlikte Thanos’un geri geleceğini ve filmde çok ciddi aksiyon sahneleri olacağını biliyoruz. Ancak filmin ilk fragmanı izleyenleri büyük bir son savaşa hazırlamaktan ziyade kahramanların Avengers: Infinity War’un ardından nasıl bir çöküş yaşadıklarını gösteriyor.

Her şeyi başlatan adam olan Tony Stark, bir uzay gemisi ile sonsuz boşlukta ilerliyor. Evrenin yarısı ile birlikte en yakın dostunu da kaybeden Captain America’nın gözleri yaşlı. Thor, her şeyini kaybetmiş bir adam olarak yas ve öfkeyi aynı anda yaşıyor. Clint… Evet, Avengers: Infinity War’da göremediğimiz Clint yani Hawkeye, Avengers: End Game ile birlikte geri dönüyor.

Aslına bakarsanız fragmanla ilgili konuşacak çok şey var ancak şu an için Marvel hayranlarını daha fazla metin ile boğmak sinir bozucu olabilir. Aşağıdaki bağlantıdan Iron Man 1 ile başlayan hikayenin son filmi olacak Avengers: End Game’in ilk fragmanını izleyebilirsiniz. (Fragman, yayınlandığında Türkiye altyazılı ve Türkçe dublajlı versiyonları ile değiştirilecektir.)

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