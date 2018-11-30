Marvel Hayranlarına Şok: Daredevil'in 4. Sezonu İptal Edildi

Netflix, muhteşem bir 3. sezonun ardından hayranların buz kesmesine sebep olan açıklamayı yaptı: Daredevil projesi tamamen sonlandırıldı.

Netflix, bir süredir hem beklenen hem de herkesi şaşırtacak olan baklayı ağzından çıkardı. Deadline'a konuşan Netflix yetkilileri, Daredevil'in 3. sezonunun Netflix'te yayınlanan son sezon olduğunu doğruladı.

Gelen açıklamaya göre ilk 3 sezon Netflix'te yayınlanmaya devam edecek. Buna karşın dizinin açık ara en beğenilen sezonu 3. sezonun ardından Netflix'te herhangi bir Daredevil bölümü göremeyeceğiz.

İşte Netflix'ten gelen resmi açıklama:

"Marvel's Daredevil 4. sezonuyla Netflix'e geri dönmeyecek. Dizinin son ve final sezonunun başarısından ve kalitesinden çok memnunuz. Hayranları için acı verici olsa da bu kadar çok yüksek puan alan bir bölümle veda etmenin en iyisi olduğuna karar verdik. Yapım ekibine ve yıllardır diziyi destekleyen hayranlara teşekkür ederiz."

Elbette tüm bu gelişmeler Disney'in yeni streaming platformu için adeta rövaşata atılmayı bekleyen iyi bir orta gibi görünüyor. Her ne kadar Daredevil, Disney için şiddet dozu biraz ağır gelebilecek bir yapım olsa da önümüzdeki dönemde yapımın bu platformda devam edeceği dedikoduları şimdiden ayyuka çıkmış durumda.