Captain America, Civil War'dan Önce Spider-Man'ı Biliyordu

Reddit kullanıcısı bir Marvel hayranının ortaya attığı teoriye göre Captain America, Civil War'daki büyük kavgadan önce Spider-man'ın varlığından haberdardı ve yeteneklerini takip ediyordu.

Bugünlerde Marvel hayranlarının en çok merak ettiği konu Avengers 4’ün nasıl bir hikayeye sahip olacağı olsa da bazı Marvel hayranları, geçmiş filmlere dair teoriler üretmekten de geri kalmıyor. Reddit’te bir gönderi paylaşan bir Marvel hayranı, Captain America’nın Civil War’dan daha önce Spider-man’ın varlığından haberdar olduğunu iddia etti.

Aşağıdaki bağlantıdan da izleyebileceğiniz Captain America ile Spider-man arasındaki dövüş sahnesinde Captain, Spider-man’ın ağından kolaylıkla sıyrılmayı başarıyor ve üzerinde bir yolcu köprüsü düşürüyordu. Peki Captain America, Spider-man’ın köprüyü taşıyabileceğini nereden biliyordu? Teori tam olarak bu soruya dayanıyor.

Teoriye göre Tony Stark yani Iron Man, Civil War’dan önce Spider-man’ı izliyordu ve onun için bir kostüm hazırlamıştı. Civil War’dan önce Cap’le Tony’nin arasının iyi olduğu düşünülürse Iron Man’in yeni Avengers adayından Captain America’ya bahsetmiş olması çok da tuhaf olmaz. Dolayısı ile Cap, Spider-man’ın yeteneklerini önceden zaten biliyordu.

Teoride bir gerçeklik payı olduğunu söylemek mümkün. Asıl soru, bu bilgi gelecek filmlerde bize nasıl geri dönecek? Zira Avenger: Civil War’dan bu yana Captain America ile Spider-man hiçbir filmde bir araya gelmedi. Bu durum Avengers 4 ya da Spider-man: Far From Home filmlerinde değişecek mi göreceğiz.