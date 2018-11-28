Marvel İçin Teknoloji Geliştiren Türk Şirketine Büyük Ödül

ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinde müşterisi bulunan yerli robot firması DOF Robotics’e, 2018’in başında düzenlenen CES fuarından ödül geldi. 8 Kasım 2018 tarihinde resmileşen sonuçlara göre firma, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Ürünleri kategorisinde İnovasyon Ödülü’ne sahip oldu. DOF Robotics, daha önce Marvel için teknoloji geliştirmişti.

Avrupa, Asya ve Amerika’ya yerli teknoloji ürünlerini servis eden DOF Robotics, her yıl Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)’in 2018 ayağındaki performansıyla ödüle layık görüldü.

Bu yılın başında 8 ila 12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2018’in Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Ürünleri kategorisinde İnovasyon Ödülü olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, değerlendirmelerde bulundu. Mertcan, ödülün sadece DOF Robotics için değil, Türk sanayisi için de çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Mertcan; “Şirket olarak insan eliyle geliştirilen teknolojinin, insanı ihmal eden değil, insana değer veren yaklaşımlarla geliştirilmesi ve kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir platformda tüm paydaş ve kullanıcılarımızı son derece önemsediğimizi ve onların ihtiyaçlarına göre hareket ettiğimizi belirtmek isteriz. Ekip arkadaşlarımızla bu yola çıkarken ana amacımız; kullanıcılarımıza, yüksek güvenlikli, yüksek adrenalin ve kusursuz bir deneyim sunmaktı. Dolayısıyla bu ödül ne kadar doğru yolda olduğumuzun ve sektöre yön veren bir firma olduğumuzun kanıtı niteliğindedir” açıklamasında bulundu.

Yüde yüz yerli imkanlarla faaliyet göstermeye çalışan DOF Robotics, yatırımının büyük kısmını sektörün de bir gerekliliği olarak arttırılmış AR-GE'ye yapıyor.

DOF Robotics ve Marvel ne için birlikte çalıştı?

Avengers serisiyle ve sinematik evreniyle son yılların en büyük sükse yarata film yapımcısı Marvel ile çalışan Türk şirketi, daha önce kendi alanında üst düzey işler de başarmıştı. Tayland’da Marvel için 144 kişilik Dome ekranlı hareketli sinema (motion theatre) projesini “Hero Experience” adıyla inşa etmişti.

CES 2018 kapsamında DOF Robotics’e verilen ödül, 8 Kasım 2018 tarihinde resmileşti.