Guardians of the Galaxy 3 İçin Yeni Yönetmen Adayı Var

Marvel'in bir süredir askıda olan projesi Guardians of the Galaxy 3 için yeni yönetmen adayları değerlendirilmeye başlandı.

Guardians of the Galaxy 3, geçtiğimiz aylarda filmin yönetmeni ve senaristi James Gunn hakkında çıkan haberlerin ardından sahipsiz kalmıştı. Gunn, geçmişte attığı bazı çirkin tweetlerin ortaya çıkmasının ardından filmin yönetmen koltuğundan kaldırılmış ve hatta onun kaleme aldığı senaryonun kullanıp kullanılmayacağı konusu da bir muamma olarak kalmıştı.

Projeyi hayli geri götüren bu gelişmelerden sonra Disney'in ve Marvel'in yeni yönetmen arayışında olduğu biliniyordu ve pek çok isim yeni yönetmen adayı olarak anılmıştı ancak konuya dair resmi bir açıklamaya bir türlü sahip olamamıştık.

Son haberlere göre ise Disney ve Marvel yeni yönetmen adayları ile görüşmelere başladı ve şu an gündemde olan isim Adam McKay. Şimdiye kadar pek çok filmde senarist, yönetmen ve yapımcı olarak yer almış oaln McKay, Marvel ile iletişim halinde olduklarını doğruladı ve konuyla ilgili “Proje hakkında biraz konuştuk. Bir zamanlar The Inhumans için görüşüyorduk. O yüzden devamlı iletişim halinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bence Kevin Feige harika bir insan ve şahane işler yapıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Filmin senaryosunda ne gibi değişikliklerin yaşanacağı henüz bilinmese de 2020 senesinde vizyona gireceği biliniyor. Yaşanacak gelişmelerle birlikte daha fazla detayın ortaya çıkacağı düşünülüyor.