Marvel sinematik evrenine dair önümüzdeki 4 sene için yapılan planlara hep birlikte göz atalım. Bazı filmlerin yayın tarihi belirli olmasına karşın isimler yayınlanmamış durumda. Bu noktada Marvel, her zaman olduğu gibi gizemli duruşunu koruyor.
Captain Marvel: 8 Mart 2019
Yenilmezler 4: 3 Mayıs 2019
Belirsiz Marvel Filmi: 1 Mayıs 2020
Belirsiz Marvel Filmi : 6 Kasım 2020 (Doctor Strange 2 olabilir)
Belirsiz Marvel Filmi: 12 Şubat 2021 (Black Panther 2 olabilir)
Belirsiz Marvel Filmi: 7 Mayıs 2021 (Black Widow olabilir)
Belirsiz Marvel Filmi: 5 Kasım 2021 (X-Men olabilir)
Belirsiz Marvel Filmi: 18 Şubat 2022
Belirsiz Marvel Filmi: 6 Mayıs 2022
Belirsiz Marvel Filmi: 29 Temmuz 2022