Marvel'ın Önümüzdeki 4 Sene İçerisinde Çıkaracağı 10 Filmin Çıkış Tarihleri

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Sinema evreninde süper kahramanlar dünyasını oluşturan iki yapım şirketinden pek çoğumuzun biraz daha fazla tanıdığı Marvel, önümüzdeki bir kaç sene için güzel hazırlıklar yapıyor.

Marvel sinematik evrenine dair önümüzdeki 4 sene için yapılan planlara hep birlikte göz atalım. Bazı filmlerin yayın tarihi belirli olmasına karşın isimler yayınlanmamış durumda. Bu noktada Marvel, her zaman olduğu gibi gizemli duruşunu koruyor.

Captain Marvel: 8 Mart 2019

Yenilmezler 4: 3 Mayıs 2019

Belirsiz Marvel Filmi: 1 Mayıs 2020

Belirsiz Marvel Filmi : 6 Kasım 2020 (Doctor Strange 2 olabilir)

Belirsiz Marvel Filmi: 12 Şubat 2021 (Black Panther 2 olabilir)

Belirsiz Marvel Filmi: 7 Mayıs 2021 (Black Widow olabilir)

Belirsiz Marvel Filmi: 5 Kasım 2021 (X-Men olabilir)

Belirsiz Marvel Filmi: 18 Şubat 2022

Belirsiz Marvel Filmi: 6 Mayıs 2022

Belirsiz Marvel Filmi: 29 Temmuz 2022

Kaynak : https://www.cnet.com/news/marvel-movies-coming-through-2022/
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