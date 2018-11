Scarlett Johansson, Wonder Woman'ı Canlandırsa Nasıl Olurdu?

Sanatçı BossLogic, DC ile Marvel'ın popüler karakterlerini, iki şirketin en popüler oyuncuları canlandırsaydı nasıl olurdu diye merak etti ve çalışmalarını Twitter profilinde paylaştı.

Wonder Woman, çizgi romanlarda ilk kez ortaya çıktığı yıllardan bugüne kadar DC’nin en önemli süper kahramanlarından biri olmayı başardı. Karakter, modern sinemada ilk kez geçtiğimiz yıl beyaz perdede kendine yer buldu ve Gal Gadot’un muhteşem performansı ile DC’nin son yıllardaki en başarılı filmlerinden biri olmayı başardı.

Peki Wonder Woman karakterini farklı bir oyuncu canlandırsaydı nasıl olurdu? Mesela Black Widow karakteri ile 10 yıla yakın bir süredir Marvel Sinametik Evreni’nde yer alan Scarlett Johansson. Gözünüzde canlandırmakta zorlandıysanız sorun değil. BossLogic adlı bir sanatçı, Johansson’ı Wonder Woman kostümüne soktu ve ortaya çıkan sonucu Twitter’da paylaştı.

BossLogic’in bu paylaşımı takipçilerini adeta ikiye böldü. Bir kesim, dar SHIELD kostümü ile görmeye alıştığımız Johansson’ın Wonder Woman kostümüne yakışmadığını düşünürken, bir diğer kesim ise Johansson’un Gal Gadot’tan daha iyi bir Wonder Woman olabileceğini savundu. Scarlett Johansson’un elini attığı her işi parlattığını düşünürsek Wonder Woman rolünün de altından kalkabileceğini tahmin etmek zor değil.

BossLogic yalnızca Scarlett Johansson tarafından canlandırılan Wonder Woman karakterinin nasıl duracağını merak etmedi. Sanatçı ayrıca Chris Evans tarafından canlandırılan Süpermen, Henry Cavill tarafından canlandırılan Captain Amerika, Chris Hemsworth tarafından canlandırılan Aquaman, Jason Momoa tarafından canlandırılan Thor çalışmalarını da yine Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Captain Amerika - Henry Cavill

Supermen - Chris Evans

Chris Hemsworth - Aquaman

Jason Momoa - Thor

Black Widow - Gal Gadot