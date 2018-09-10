Ant-Man and The Wasp, Dijital HD ve Blu-Ray'e Geliyor

Vizyona girdiği ilk günden bu yana beyaz perdeyi adeta yerinden oynatan Ant-Man and The Wasp, 2 Ekim tarihinden itibaren dijital mağazalarda yerini alacak; 16 Ekim’de ise Blu-Ray olarak satışa sunulacak.

Avengers - Infinity War 2 filmiyle bağlantılar oluşturduğu düşünülen ve birçok teorinin odak noktası olan Ant-Man and The Wasp, vizyona giriş tarihini açıkladığı günden itibaren başta Marvel fanatikleri olmak üzere tüm sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

6 Temmuz 2018’de vizyona girmesinin ardından IMDB tarafından 7.7 puana layık görülmüş ve vizyonda olduğu ilk hafta sonunu, tam 161 milyon dolarlık dev hasılatıyla süslemeyi başarmıştı.

Marvel cephesinden gelene habere göre Marvel Sinematik Evreni’ni tam olarak kavramamız için oldukça önemli olan Ant-Man and the Wasp, 2 Ekim tarihinde dijital mağazalarda satışa sunulurken, 16 Ekim tarihinden itibaren Blu-Ray olarak raflarda yerini alacak. Söz konusu Marvel olduğunda ise bahsi geçen Blu-Ray’in birçok sürpriz ile geleceğini tahmin etmek hiç de zor değil.