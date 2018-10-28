Marvel Battle Lines Mobil Platformlar İçin Yayınlandı

Savaş kartı becerilerinizi test etmek istiyorsanız, bunu Marvel karakterleriyle yapabilirsiniz.

Nexon, mobil cihazlar için yeni bir stratejik kart savaş oyunu oluşturmak için şirketle ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Beklenen oyun nihayet bütün mobil platformlarda kullanılabilir hale geldi.

Oyunda Iron Man, Kaptan Amerika, Örümcek Adam, Venom, Sincap Kız ve Thanos başta olmak üzere Marvel evreninden yüzlerce karakter bulunuyor. Oyuncular 3x4 boyutundaki savaş alanında 12 karakterlik özel bir desteyle ve yetenek kartlarıyla yarışacak ve rakiplerini yenmek için çaba gösterecek.

MARVEL Battle Lines, Marvel yazarı Alex Irvine tarafından hazırlanmış özgün bir hikayeye sahip, tek kişilik mücadeleye dayanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda izleyeceğiniz fragmanda da görüleceği gibi oyundaki savaşların nasıl heyecanlı olduğu göze çarpıyor.

Oyunun hikayesine değinecek olursak, Kozmik küp tarafından kaosa sürüklenen Marvel evrenini kurtarmak için Örümcek Adam, Venom ve diğer Marvel karakterlerinin güçlerini birleştirerek evreni kurtarmaya çalışacaksınız. Oyun bütün platformlarda ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Ayrıca daha hızlı bir şekilde gücünüzü artırmak için oyunun içindeki ücretli kartları da satın alabilirsiniz.