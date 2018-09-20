Yeni Spider-Man Oyunu İlk Üç Günde 3.3 Milyon Adet Sattı

PlayStation 4 platformuna özel olarak çıkış yapan yeni Spider-Man oyunu, üç günde 3.3 milyon kopya sattı.

USA Today’in haberine göre Marvel’ın yeni Spider-Man oyunu, piyasaya çıktıktan sonraki ilk üç günde 3.3 milyon adet satıldı. Açık-dünya süper kahraman oyunu, 7 Eylül’de PlayStation 4 platformuna özel olarak çıkış yapmıştı.

Spider-Man, ulaştığı bu satış rakamıyla PS4 platformuna özel olarak çıkan bir başka oyun olan God of War’ı geride bırakmış oldu. God of War, bu yılın başlarında, 20 Nisan tarihinde piyasaya sürülmüştü.

PlayStation’a özel AAA oyunlara ciddi yatırımlar yapan Sony, bu hamlesinin karşılığını alıyor; zira çok yüksek rakamlarda satılan bu oyunlar, aynı zamanda PlayStation 4 konsollarının satışına da destek oluyor.

Sony, böylece Xbox One konsolu için tanınmış özel oyunlara sahip olmayan Microsoft’a kıyasla farklı bir strateji geliştiriyor. Microsoft’un izlediği yol ise, platformunun performansının, özelliklerinin ve üçüncü parti oyunların tanıtımlarını yapmaktan geçiyor. Xbox One platformuna özel olan tanınmış oyunlar arasında da Forza ve Halo serileri yer alıyor.

Mevcut konsolların üçü de satış açısından gayet iyi durumda. PS4, Xbox One ve Switch, geçtiğimiz ayda ABD satışlarında yaklaşık olarak aynı rakamı yakaladılar. Ancak Eylül ayında çıkış yapan Spider-Man’in sergilediği güçlü performans, PS4’e sağlam bir liderlik getirebilir. Oyunun yarattığı etkinin, kârlı geçen tatil sezonuna da yansıması bekleniyor.