Efsane Oyuncu Wesley Snipes, Marvel Yapımı Blade Serisi ile Geri Dönüyor

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Marvel’in yeniden çekmeyi planladığı R-Puanlı Blade filminde Wesley Snipes, vampir avlamaya kaldığı yerden geri dönecek.

Wesley Snipes’ı ikonik Blade karakteri olarak en son gördüğümüzden bu yana 15 yıl geçti. O günden bu yana Marvel evreninde vampirlerin peşine düşen kimse olmadı.
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Çeşitli kaynaklara göre Disney, R-puanlı Marvel filmleri çekmeye devam edecek. Disney’den Bob Iger, Disney’in yetişkin seviyesi filmlere de el atacağını söylemişti. Iger, Deadpool’un başarısından oldukça etkilenmişti.

Snipes zaten role dönmeyi çok uzun zamandır istiyordu. Bu da söylentilerin tekrar çıkmasına yol açtı. Daha önce filmin bitmiş bir senaryoya sahip olduğu söylentisi çıkmıştı. Snipes'ın role dönmesi halinde karakteri son bir defa canlandıracak olması da oldukça yüksek bir ihtimale sahip.
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İddialara göre yeni film, Eric Brooks’un kızı Fallon Grey’i eğitmesine odaklanacak. Blade serisinin MCU'ya bağlanıp bağlanmayacağı ise merak ediliyor. Sonuçta yapım aşamasında olan bir Morbius filmi bulunuyor. Marvel, şimdiye kadar çeşitli tarzlarda filmlerle renklendirdiği MCU'ya korku/karanlık kurgular da ekleyebilir.

Kaynak : https://hypebeast.com/2019/3/marvel-r-rated-blade-with-wesley-snipes-plan
Etiketler: marvel, blade, wesley snipes
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