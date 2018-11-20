Robert Downey Jr Batman’i Oynasaydı Nasıl Olurdu?

Robert Downey Jr, 10 yıldan uzun süredir Iron Man’i oynuyor ve Marvel Sinematik Evreni’nin temel taşı olarak görülüyor. Peki ya RDJ Iron Man değil de Batman rolünü oynasaydı?

Robert Downey Jr ile Iron Man’in nasıl birbirlerine karıştıklarını, oyuncu karakter uyumunun mükemmelliğini hepimiz görüyoruz. Hatta aktör ile canlandırdığı karakterin yaşamları bile az çok aynı. Ünlü aktörün geçmişinde yaşadığı sorunların Iron Man versiyonu Demon in a Bottle adlı ünlü hikayeyle çok benzer.

Robert Downey Jr Batman olsa ne olurdu sorusuna ise Twitter’da BossLogic adıyla bilinen sanatçı cevap vermiş. DC’nin Elseworld serisini onore etmek için kahramanları farklı karakterler olarak çizen sanatçı, Batman rolü için RDJ’de karar kılmış.

Oldukça sert gözüken aktörün çene yapısı da Batman için gayet uyumlu olmuş ve karakterin tehditkar görünüşüne tam oturmuş. Aktörün Marvel Evreni içindeki liderliğini DC içinde de sürdürebileceği net şekilde hissediliyor.

Aktörün DC evreninde rol almak gibi bir planı yok. Hayranlar ise RDJ’nin Tony Stark rolünü ne zaman bırakacağını merak ediyor. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filminin yönetmeni Joe Russo ise bu konudaki sorulara cevap verirken aktörün sonsuza kadar aynı rolü oynayamayacağını söylüyor. Bununla beraber Russo, RDJ ile çalışmanın büyük bir keyif olduğunu da yerine başka bir aktörü koymalarının mümkün olduğunu düşünmediğini de söylüyor.

Robert Downey Jr 2019 yılında gösterime girecek yeni Yenilmezler filminde de Tony Stark olarak karşımıza çıkacak.