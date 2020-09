Marvel'a yakın kaynaklara dayandırılan bir iddiaya göre Marvel, Lady Gaga'yı Emma Frost olarak X-Men dünyasına katmak için ünlü şarkıcıyı ikna etmeye çalışıyor.

Daha önce Marvel filmleriyle ilgili pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren We Got This Covered’ın Marvel’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Marvel, daha çok şarkıcı kimliği ile tanınan 34 yaşındaki sanatçı Lady Gaga’yı Emma Frost rolüyle X-Men evrenine kazandırmak istiyor.

Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, daha önce American Horror Story: Hotel’deki rolü ile Altın Küre ödülünü kazanmış, A Star Is Born’daki rolüyle de Oscar’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne aday gösterilmişti. Dolayısı ile Lady Gaga için oyunculuk yeteneğini ispatlamış bir şarkıcı diyebiliriz.

White Queen (Beyaz Kraliçe) olarak bilinen Emma Frost ise X-Men dünyasının -en azından beyaz perdede- dikkat çekmeyi başaramayan karakterleri arasında yer alıyor. Karakter, 2011 yılında vizyona giren X-Men: First Class’ta kendine yer bulsa da çizgi romanlardan fazla kopuk olduğu eleştirileriyle karşılaşmış ve ilerleme gösterememişti.

Disney’in Fox’u satın almasıyla birlikte X-Men dünyası için yeni bir çağ başlamış durumda. Daha önce yapılan açıklamalar, ilerleyen dönemde en azından bazı X-Men karakterlerinin Marvel evreninde kendine yer bulabileceği yönünde olsa da şu an Disney’in elinden çıkan X-Men filmlerinin nasıl olacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak Marvel’ın Lady Gaga’yı X-Men dünyasında görmek istemesi, şirketin X-Men markasını yeniden popüler hale getirmeye kararlı olduğunun bir göstergesi olabilir.