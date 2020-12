Marvel Studios, resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla yeni dizisi Legends'ı resmen duyurdu. Marvel Sinematik Evreni'ndeki en ikonik anlara odaklanacak olan dizi ocak ayında yayınlanacak.

Özellikle son yıllarda sinema dünyasını domine eden Marvel, sinematik evrende henüz 4. fazı başlatmasa da yeni projelerini duyurmaya devam ediyor. Disney'in çevrimiçi dizi, film platformu Disney+, yeni Marvel ve Star Wars içeriklerinin duyurusunu gerçekleştirmişti.

Disney+, yaptığı duyuruda WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel ve Marvel's What If dizilerine ek olarak Nick Fury'e odaklanılacak Secret Invasion, Ironheart ve Armor Wars'u duyurmuştu. Şimdi de bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

Disney+'ta yayınlanacak yeni Marvel dizisi

Marvel Studios (@MarvelStudios) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla birlikte Legends isimli dizisini duyurdu. Yayınlanan açıklamada dizinin neye odaklanacağı ve ne zaman yayınlanacağı da belirtildi.

Stüdyo tarafından yapılan açıklamaya göre Legends dizisi, Marvel Sinematik Evreni'ndeki en ikonik anlara bir kez daha bakış atılmasını sağlayacak. Her bölümde bir karaktere odaklanılacak olan dizinin ilk iki bölümünde Wanda Maximoff yani namı diğer Scarlett Witch ve Vision alacak.

Marvel'ı da bünyesinde bulunduran Disney'in Disney+ platformunda yayınlanacak olan dizi, 8 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayacak. Dizinin ilk iki bölümü aynı anda izleyicilerle buluşacak.

Marvel Studios tarafından yapılan resmi açıklamada yer alan bilgiler bundan ibaret. Dizinin kaç bölüm olacağı, tek bir sezonda tüm karakterlere odaklanıp odaklanılmayacağı gibi bilgiler henüz bilinmiyor. Peki, siz Marvel'ın yeni dizisi Legends hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizi izleme listenizde yer alacak mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.