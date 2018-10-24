Yeni Captain America Afro-Amerikan ya da Kadın Olabilir

Brock Rumlow karakterini canlandıran Frank Grillo, verdiği bir röportajda Marvel'ın bir sonraki Captain America karakterini Afro-Amerikan ya da kadın olarak beyaz perdeye taşımayı düşündüğünü söyledi.

Son 8 yıldır canlandırdığı Captain America rolü ile milyonların gönlünde taht kuran Amerikalı oyuncu Chris Evans, gelecek yıl vizyona girecek Avengers 4 filmi ile birlikte rolü bırakacağını açıkladı. Captain America karakterinin film haklarına sahip olan Marvel ise Chris Evans’ın ardından karakterin en azından bir süre beyaz perdede görünmeyeceğini duyurmuştu.

Marvel Sinematik Evreni’nde Brock Rumlow/Crossbones rolünü canlandıran aktör Frank Grillo ise durumun pek de öyle olmadığını açıkladı. Larry King ile gerçekleştirdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Grillo, ‘’Bilmiyorum ama gelecek Captain America’nın Afro-Amerikan ya da kadın olabileceği yönünde söylentiler var. Biliyor musun? Yani bakıyorlar.’’ diyerek Marvel hayranlarını heyecanlandırdı.

İlk Afro-Amerikan süper kahraman olan Black Panther, sinema severler tarafından büyük ilgi görmüş ve film gişe rekorları kırarak Marvel’a büyük bir kazanç sağlamıştı. Keza ilk solo kadın süper kahraman filmi olan Wonder Woman da gişede oldukça başarılı olmuştu. Bu nedenle kadın bir Captain America, başta kadın sinema severler olmak üzere tüm Marvel hayranlarının hoşuna gidecektir.