Marvel Sinematik Evreni 10. Yılını Kutluyor (Video)

Marvel Evreni 20 film ve çok sayıda kahramanla 10. yıldönümünü kutluyor. Stüdyo 10. yıla özel video ve tüm ekibin yer aldığı fotoğrafı yayınladı.

Marvel’ın sinematik dünyası 10. yılını kutluyor. Çizgi romanlardan uyarlanarak toplamda 20 film ve birçok Marvel karakterinin sinemadaki 10. yılına özel bir video hazırladı. Büyük yıldönümü videosunda, 2008’de Iron Man ile birlikte başlayan sinematik evrenin tüm filmlerine ve karakterlerine yer verildi. Marvel Südyolarında tüm ekip bir araya geldi. 10. yıldönümleri şerefine toplu sınıf fotoğrafı çekildi.

Yıldönümü kutlamaları için 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında IMAX sinemalarında 7 günlük bir Marvel maratonu gerçekleştirilecek. 2008 yılında yayınlanan Iron Man’den başlayarak 20 film sinema perdesinde tekrar yer alacak. Filmler sırasıyla yayınlandıktan sonra iki özel tema günü gerçekleştirilecek. İşte Marvel Stüdyolarının 10. yıla özel hazırladığı video: