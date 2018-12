Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Tanıtıldı

Marvel Sinematik Evreni'nde bulunan tüm iyi ve kötü karakterlerin yer aldığı aksiyon RPG oyunu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Game Awards 2018'de tanıtıldı.

Her yıl Birleşik Devletler’in Los Angeles kentinde düzenlenen The Game Awards’ın 2018 etkinliği bugün itibari ile başladı. Etkinliğin ilk günü, Aksiyon RPG oyun severlerin merakla beklediği Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order’ın Nintendo Switch için tanıtılmasına ev sahipliği yaptı.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order; Iron Man’den Spider-Man’e, Wolwerine’den the Guardians of the Galaxy takımına kadar tüm Marvel Sinematik Evreni’ni içeriyor. Ancak süper kahramanların olduğu yerde kötüler de baş gösterir. Ultron’dan Red Skull’a kadar tüm Marvel kötüleri de oyunda yer alıyor.

Marvel Sinematik Evreni olur da Thanos olmaz mı? İster çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla ister çevrimdışı olarak tek başınıza Thanos’un Infinity Gauntlet hikayesine dahil olabilir, kahramanlarınızla ‘dünyayı’ kurtarabilirsiniz. Koei Tecmo Oyunları ve Team Ninja tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Nintendo üstlenecek.