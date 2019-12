Aynı anlatı dünyasında tam 23 film çeken Marvel Studios, MCU’nun üçüncü aşamasına Spider-Man: Far From Home ile noktayı koymuştu. Bir sonraki evre için çalışmalarını sürdüren stüdyo, ‘Endgame’ kadar mükemmel bir Avengers filmi daha geliştirileceğinin sinyalini verdi.

2008 yılında kapılarını açtığı Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) gişe rekorları kıran onlarca filme imza atan Marvel Studios, dördüncü aşamada izleyeceğimiz dizi ve filmleri yakın zaman önce açıklamıştı. Fakat söz konusu filmlerin arasında Avengers 5’in olmaması, büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu.

Buna rağmen bir sonraki Avengers filminin X-Men evrenini içine alacak olması -en azından öyle tahmin edilmesi- neden bir süre daha beklememiz gerektiğini açıklıyor. Marvel hayranlarının duymak için can attığı haberi nihayet veren stüdyo, destansı bir Avengers filminin daha geliştirildiğinin sinyalini verdi.

MCU'nun arkasındaki beyinlerden biri olan ünlü yapımcı Trinh Tran, birkaç hafta önce gelecekteki Avengers filmleri hakkında yaptığı açıklama ile beklentilerimizi bir hayli artırmıştı. Şu anda MCU’nun dördüncü fazındaki filmlere odaklandıklarını belirten Tran, “10 yıldan fazla bir süre önce, Infinity War ve Endgame seviyesine ulaşmayı hayal ediyorduk; ancak bunu gerçekten başarıp başaramayacağımızı bilmiyorduk. Şu an geldiğimiz nokta inanılmaz. Yeni filmlerimizi MCU ile sahip olduğumuz doku üzerine inşa etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige ise geçen hafta sonu CCXP19'da Brezilya'da yaptığı konuşmada, Marvel’ın evrendeki diğer filmlerle doğrudan bağlantılı devasa bir çapraz film yapmak istediklerinin ipuçlarını vermişti.

MCU içindeki filmlerin zaten aynı anlatı dünyasında olduğunu belirten Feige, Black Widow, Eternals ve Shang-Chi gibi yapımlarla evreni genişletmeye devam edeceklerini aktarmıştı. “Onların ana planda bir araya geldiklerini görmek eğlenceli olacaktır” diyen Feige, bunun üzerine çalışmaya devam ettiklerinin sözünü vermişti.

Feige’nin sözleri hepimizi heyecanlandıracak türden olsa da, Avengers 5’e dair hala öğreneceğimiz daha çok şey bulunuyor. MCU’nun dördüncü aşaması geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Black Widow’un solo filmi ile başlayacak. Ardından sırasıyla The Eternals, Shang-Chi ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness gibi yapımları izleyeceğiz. Marvel Sinematik Evreninin 4. Aşaması hakkında şu ana kadar bilinen her şeyi buradan okuyabilirsiniz.