Julie Andrews, zamanının en iyi oyuncularından biri; bunu destekleyen etmenlerden biri de harika sesi ve etkileyici karizması. Her ne kadar şimdilerde emekliliğinin tadını çıkarıyor olsa da bir sonraki rolü Aquaman'da bir seslendirme.

Entertainment Weekly'ye göre Mary Poppins'i oynayan ünlü oyuncu, Aquaman filminde yeteneklerini büyüleyici bir deniz altı yaratığını canlandırırken sergileyecek. Karathen rolüne ses verecek olan Julie Andrews, böylece Jason Mamoa'nın canlandırdığı Arthur'un (Aquaman) hikayesinde önemli bir rol oynayacak.

(Julie Andrews)

Süper kahraman filmlerinin çoğu zaman aslında filmle hiç alakası olmayan ünlüleri ufak rollere koyması rastlamadığımız bir durum değil. Örneğin Thor: Ragnarok'ta Matt Damon, Deadpool 2'de Brad Pitt karşımıza çıkmışlardı.

Aquaman'in yapımcısı Peter Safran konu hakkında şu açıklamayı yapıyor: "Her ne kadar dijital olarak oynama yapılacak olsa da Karathen'in klasik bir İngiliz oyuncusunun sesine sahip olmasını istedik. Julie Andrews'ün de bununla ilgilendiğini ve müsait olduğunu duyunca, hiç düşünmeden filme dahil ettik."

İronik bir biçimde Julie Andrews'ün en ikonik rollerinden biri olan Mary Poppins'in yeni filmi Mary Poppins Returns, Aquaman'in çıktığı tarih olan 21 Aralık'ta izleyiciyle buluşuyor olacak.