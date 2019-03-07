Uzun yıllardır hakkında haberler çıkan Maserati Alfieri, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez otomobil meraklılarının karşısına çıkacak.

Bundan 5 yıl önce, 2014’de konsept olarak karşımıza çıkan ve 2018 yılında üretime girmesi kararı alınan Maserati Alfieri, 2020’de ilk kez karşımıza çıkacak. Aracın satışa çıkması ise 2021 veya 2022 yılında olacak.

Maserati hayranları uzun süredir firmanın bağlı olduğu FCA’nın şirkette yenilenme adına bir şeyler yapmasını bekliyordu. Şirketin patronu Harald Wester, GranTurismo’nun yerini alacak aracın gelecek yıl İsviçre’de olacağını açıkladı.

Çift kişilik spor bir araba olacak olan Alfieri, üç farklı elektrikli güç sisteminden birini seçecek. Bu seçeneklerin biri, tamamen elektrikli, 800V bataryaya sahip bir varyant olacak. Varyantın üç farklı seçeneği bulunacak.

Aracın 100 kilometre hıza ulaşması 2 saniye civarında olacak ve maksimum hızı da saatte 300 kilometreyi bulacak.

Hayranların orijinal tasarıma uygun olmasını umduğu aracın ardından bir de üstü açılabilen modeli gelecek ve yaşlanan GranCabrio’nun yerini alacak.

Bu araç gelmeden önce ise Ghibli ve Quattroporte sedanlar ile Levante SUV yenilenecek. Bu araçların yeni versiyonları 2022 sonlarında gelecek ve elektrikli motorlar, hibrit motorlar ya da prizli hibrit türevi motorlar kullanacaklar. Wster’in açıklamalarında Ferrari’den yakıt motoru almayı bırakacakları iması olsa da, onun yerine ‘olağanüstü bir şeyle gelmeleri gerektiğini’ de belirtiyor.

FCA’nın çatısı altındaki bir diğer İtalyan firması olan Alfa Romeo da büyük değişimler geçiriyor. Firma, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Tonale adlı konsept aracı tanıtıyor. MiTo’nun yerini dolduracak bu SUV-binek kırması araç da büyük ilgi görüyor.