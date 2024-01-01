Apple ile Masimo arasındaki yasak kavga, Apple Watch saatlerinin satışlarının durmasına neden olmuştu. Masimo CEO'su bu süreçte 100 milyon dolardan fazla harcadıklarını açıkladı.

Apple Watch'ta kullanılan sağlık sensörleri nedeniyle Apple ile sağlık teknolojileri firması Masimo karşı karşıya gelmişti. Apple Watch'ın satışları bir süre için durmuştu. The Wall Street Journal'e röportaj veren Masimo CEO'su Joe Kiani, yaşanan yasal süreç hakkında konuştu.

Joe Kiani, "Kimse onlara karşı durmuyor. Bunu ben değiştirebilirsem, Apple'ı daha iyi yönde değiştirebilir." diyor. Masimo CEO'su, Ocak 2020'de başlayan dava süreci için 100 milyon dolar harcadıklarını söyledi. Şirketin 2022 yılındaki kârı 144 milyon dolardı. Kiani, dava sürecini başlatmadan önce arkadaşlarının ve Masimo çalışanlarının kendisini durumun risklerine karşı uyardıklarını söylerken, "İnsanlara bana deli olduğumu ve Apple'ın karşısına çıkamayacağımı, (Apple'ın) sonsuz kaynakları olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

"Apple'ı daha iyi yönde değiştirebilir"

Öte yandan Masimo daha önce de benzer davalar kazanmış bir firma. 2006 yılında o dönemde nabız oksimetresi pazarının liderlerinden olan Nellcor'a karşı açtığı davayı yedi yılın sonunda kazanan firma, 800 milyon dolar tazminat kazanmıştı. 2016 yılında da benzer bir davada Royal Philips ile 300 milyon dolara anlaşma yoluna gitmişlerdi.

Masimo anlaşma istiyor

Kiani, Apple'ın henüz "anlaşma için ciddi bir tartışmaya oturmadığını" söyledi. Daha önce de anlaşmaya hazır olduklarını belirten Masimo CEO'su "ama tango yapmak için iki kişi gerekir." diyerek Apple'ın yaklaşımını da ortaya koymuştu.

Kiani sözlerini "Bunu yapmam gerektiğini hissediyorum. Dünyanın en güçlü şirketini kötü davranmaya devam etmekten kurtarabilirsem, bunun dünya üzerinde yaptığım her şeyden daha fazla etkisi olacaktır." şeklinde tamamladı.