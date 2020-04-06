Araştırmacılar, koronavirüse karşı önlem amacıyla takılan maskelerde virüsün 1 haftaya kadar hayatta kalabildiğini keşfetti. Ortaya çıkan bu sonuç, maskeleri kullandıktan sonra hemen atmanız gerektiğini gösteriyor.

Koronavirüs salgını bütün dünyayı bir şekilde etkilemiş durumda. Bu salgından korunmak için herkesin alması gereken önlemler bulunuyor. Bu önlemlerin başında gelenlerinden biri de maske takmak.

Türkiye dâhil pek çok ülkede insanlara ücretsiz maske dağıtılıyor ve insanların maskesiz sokağa çıkmamaları isteniyor. Normal şartlar altında bizi koruyan maskelerin kullanım süresine dikkat edilmezse korunmanın tam tersi bir durum ortaya çıkabiliyor.

Virüs maskelerde 1 hafta yaşıyor:

The Lancet dergisinde yayınlanan bir makalede, yeni tip koronavirüsün cerrahi maskelerde 1 haftaya varan süreyle hayatta kalabildiği ortaya çıktı. Araştırmayı Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar yaptı.

Araştırmacılar, koronavirüsün hangi yüzeylerde ne kadar süre hayatta kaldığını inceledi. Buna göre virüs, kağıt mendillerin üzerinde 3 saatten uzun süre hayatta kalamıyor. Virüs, daha düz yüzeyler olan para ve cam gibi yüzeylerdeyse 4 güne kadar hayatta kalabiliyor.

Paslanmaz çelik ve plastik gibi malzemelerden virüsün 1 haftaya varan süreyle hayatta kaldığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, çarpıcı bir gerçeği de keşfetti. Cerrahi maskelerde de 7. günün sonunda fark edilebilecek derecede yoğun virüs varlığı gözlemlendi.

Günlük temizlik malzemeleri virüsü öldürüyor:

Virüs uzun süre hayatta kalabilse de gündelik yaşamda evlerimizde kullandığımız temizlik ürünleri, virüsü kolaylıkla ortadan kaldırabiliyor. Yani yüzeylerin sık sık ve düzenli temizlenmesi durumunda yüzeylerden hastalık bulaşması riski en düşük seviyeye indirilebilir.

Araştırma sonucunun, yakın zamanda ABD ve Avustralya tarafından yapılan “Ev yapımı maske takın” çağrısının ardından gelmesi oldukça anlamlı. Son dönemde ABD Salgın Hastalık Kontrol Merkezi’nden yetkililer, insanlardan ev yapımı maskeler takmalarını istemişti. Bu maskelerin de sık sık temizlenmesi ve yıkanması gerektiği de böylelikle bir kez daha kanıtlanmış oldu.