Maske Kullanmak Virüslerden Korunmak İçin Yeterli mi?

Çin'de birçok insana bulaşan ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü insanları oldukça korkutuyor ve bu, birtakım önlemler alınmaya başlanmasını sağlıyor. Bu önlemlerden biri olan maske kullanımının aslında hiçbir işe yaramadığı iddiasıysa son zamanlarda ağızdan ağıza dolaşıyor. Gelin bu iddianın ne kadar doğru olduğunu birlikte inceleyelim.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, hızla yayılması nedeniyle tüm dünyada korkuya neden oldu. Çin başta olmak üzere birçok ülke bu virüsün yayılmasının önüne geçmek adına adımlar attı. Virüsün ülkemize de ulaştığı yönünde bazı dayanaksız iddialar olsa da bunların doğru olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak yine de elimizden geldiğince önlem almanın zararı olmamakla beraber yararı dokunabilir.

Hijyen kurallarına dikkat etmek, belirti gösteren birine yaklaşmamak şimdilik virüsten korunmak için yeterli önlemler gibi görünüyor. Bazı insanlar ise kendilerini sağlama almak amacıyla maske takmaya başladılar. Peki maske takmak gerçekten virüslerin bulaşmasını önlüyor mu? Ya da daha spesifik olarak; maske takmak Corona virüsü gibi bir virüsün önüne geçmekte yeterli mi?

Yanlış kullanım neredeyse hiçbir fayda sağlamıyor

Maskelerin işe yaramadığı iddiası, Uzak Doğu’da solunum yoluyla bulaşan hastalıkların önüne geçmek adına hükümetlerin maske kullanımını önermesinden kaynaklanıyor. Bu maskeler özellikle Çin’de yaygın olarak kullanılıyor ancak bu, hastalıkların önüne geçmekte yeterli olmayabiliyor. Bunun nedeni ise maske kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması.

Doğru tip maske kullanımı hayat kurtarıyor

Virüslerin bulaşmasının önüne geçmek için maske kullanmak, kullanılan maskenin türüne ve doğru kullanılıp kullanılmadığına göre olumlu sonuç verebiliyor. Ayrıca doğru şekilde maske kullanmak, taşıyıcı kişilerin virüsü başkalarına bulaştırmasını da büyük oranda engelliyor. Bunun için N95 tipi respiratör gibi maskelerin sıkı bir şekilde takılarak kullanılması gerekiyor.

Dünyada ve ülkemizde doğru maske kullanımı hakkında çok fazla yanlış bilgi var. Bunlardan biri tıbbi ve cerrahi maskelerin virüslerden korunma sağladığı iddiası. Birçoğu yalnızca 100 nanometre, yani son derece küçük varlıklar olan virüslerden korunmak için bu maskeleri kullanmak büyük bir hata. Doğru maske kullanmak virüslerin az miktarda bulaşması ya da hiç bulaşmamasını sağlıyor zira genelde bir insanın virüs nedeniyle hasta olması için binlerce, hatta on binlerce virüs gerekebiliyor. Ancak yanlış maske kullanımı, bu virüslerin önüne geçmekte neredeyse hiçbir rol oynamıyor. Başka bir deyişle yanlış maske kullanmayla hiç maske kullanmamak arasında neredeyse hiç fark olmadığını söyleyebiliriz.