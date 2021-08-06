Maskeler İçin ‘İhracat’ Kısıtlaması Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs pandemisinin başında koruyucu maske ve tıbbi eldivenlere getirdiği ihracat kısıtlamasını kaldırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, ihracatçıları sevindirecek türden.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl hayatımıza giren koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde, hastalığa karşı koruyucu olan maskeler ile tıbbi eldivenlerin ihracatına kısıtlamalar getirmişti. "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" üzerinde düzenleme yapan bakanlık, maske ve eldivenlerin ihraç edilmesini ön izne bağlamıştı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile maske ve eldivenlerin ihraç edilmesindeki ön izin koşulunu kaldırdı. Yani üreticiler, artık maske ve eldivenleri tıpkı koronavirüs öncesi dönem gibi ihraç etmeye devam edebilecekler.

Maske 'kıtlığı', ihracat yasağını beraberinde getirmişti

COVID-19 ile ilgili bilgi sahibi bile olunmadığı o dönemlerde, maske ve eldivenlere ulaşmak oldukça zorlaşmıştı. Üstelik bu malzemelere ulaşılamıyor oluşunun yanı sıra fahiş fiyat artışlarının yaşanması, Ticaret Bakanlığı'nı bu kararı almak zorunda bırakmıştı. Ancak kriz geride kaldı ve nispeten normale dönen yaşam, bu ürünlerin imalatını da ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırdı.

Maske, COVID-19 hastalığından korunmanın en temel yollarından bir tanesi. Zira bu hastalık, solunum yolunu etkiliyor. Hasta olmamak için de solunum yolu ile serbest havanın arasına bir katman eklemek gerekiyor. Ancak insanların aşı vurulmaya başlamasıyla birlikte maske kullanımı düştü. Uzmanlarsa bunun büyük bir hata olduğunu söylüyorlar. Yani iki doz aşı vurulsak ve antikor seviyemiz tavan yapmış olsa bile maske kullanmaya devam etmemiz gerekiyor.