Maske Zorunluluğunun Kalkması İçin Gereken Şartlar Açıklandı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'nin aşılama durumu ve aşılamanın önemi ile ilgili konuşurken maske zorunluluğunun kalkması için gereken şartları da açıkladı. Buna göre toplumun yarısının aşılanması halinde maske zorunluluğu yaz sonunda hayatımızdan çıkabilir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, bir yıldan uzun bir süredir ev dışında bulunduğumuz hemen her noktada takmak zorunda kaldığımız maskeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve maske takma zorunluluğunun ne zaman kalkabileceğini açıkladı.

"Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor" diyen Doç. Dr. Savaşçı, "Amerika’da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda" dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu yaz sonunda maske takma zorunluluğu kalkabilir"

"Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde de toplumun yüzde 70’e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor.

Dünyada şu anda 10’uncu sıradayız; ama nüfusa göre aşılama oranında ne yazık ki biraz teminde sıkıntı yaşadığımız için hem de ramazanın etkisi ile 48’inci sırada kaldık.

"Hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var"

İsrail’de günlük vaka sayısı 8’e kadar düştü. mRNA aşısı yaptılar, herhangi bir yan etki de oluşmadı. Halkımızda biraz çekinceler var. Bazı medya kuruluşları, sosyal medyada hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var.

Dolayısıyla çok tartışmalara girmeden aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Dünyada aşının etkisi ile virüs yayılımı azalıyor. Bunun etkisi ülkemizde de görünüyor.

Biz vakalarda 10 binler seviyesindeyiz. Belki günlük 1-2 bin artışlar olabilir; ancak ciddi dalgalanmalar beklemiyoruz. Aşılanmayı artırırsak temmuz, ağustos gibi vakalarda ciddi düşüşler yakalayabiliriz. Muhtemelen bizim sonbaharda günlük vaka sayılarımız belki 500’ün altına bile düşmüş olacaktır."