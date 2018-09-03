Liara Karakterine Neredeyse Orijinali Kadar Benzeyen Cosplay

Çeşitli karakterlerin cosplaylerini yapmasıyla bilinen bir Instagram kullanıcısı, şimdi de Mass Effect'in Liara karakterini neredeyse tıpa tıp taklit etti.

Video oyun serisi Mass Effect'in popüler karakterinden olan Liara T'Soni, çeşitli karakterlerin cosplayini yapmasıyla bilinen bir Instagram kullanıcısı tarafından neredeyse bire bir taklit edildi. Daha önce benzerleri yapılmaya çalışılsa da şimdilerde ortaya çıkan cosplay, gerçeğini oldukça fazla andırıyor.

Etkileyici bir görünüme sahip olan cosplaydeki tek fark ise Liara T'Soni’nin dudaklarında daha koyu renkli bir ruj bulunuyor olması. Bu noktada sizler de aşağıda bulunan görsellere bakarak, Liara T'Soni’nin gerçeğini ve cosplayini karşılaştırabilirsiniz.

Saçları, gözleri, bakışı ve hatta yüzündeki çilleri ile Liara T'Soni’e çok benzediği görünen cosplayi yapan Instagram kullanıcısının benzer içeriklerini merak ediyorsanız, buradaki bağlantıya tıklayarak sanatçının Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz.