Master Lu'ya Göre Nisan Ayının En İyi Android Telefonları

Çinli akıllı telefon kıyaslama platformu Master Lu, nisan ayının en iyi Android telefonlarının listesini yayınladı. Listeye göre, geçtiğimiz ayın en iyi performans gösteren telefonu OPPO Ace 2 oldu.

Akıllı telefon üreticileri yeni nesil telefonlarını bir bir duyurarak pazarda rekabeti kızıştırıyor. Bu durum, yeni bir akıllı telefon almak isteyenleri ise zora sokuyor. Akıllı telefon modelleri arasında seçim yapmak ciddi anlamda zor ve tüketicilerin kafaları yavaş yavaş karışmaya başladı.

En iyi akıllı telefonu seçme noktasında zorlananlar, kıyaslama platformlarının listelerinden faydalanabiliyor. Böylece en iyi telefonun hangisi olduğunu belirlemeleri daha kolay oluyor. Master Lu da bu kapsamda akıllı telefonların performansını kıyaslayan platformlardan biri ve geride bıraktığımız nisan ayı için en iyi Android telefonların listesini paylaştı.

Master Lu'ya göre nisan ayının en iyi telefonları

OPPO Ace 2, Maser Lu'da 522.110 puan alarak nisan ayının şampiyonu oldu. Hemen ardından 483.920 puan alan iQOO Neo3, ikinci sıraya yerleştı. OnePlus 8 Pro ise 465.814 puanla ilk üçü tamamladı. OnePlus 8, 464.401 puanla dördüncü sırada yer aldı. Listenin ilk dört sırasının tamamını Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefonlar oluşturdu.

Kirin 990 5G ile gelen Honor 30 Pro+, 424.344 puanla Huawei P40 serisini geçerek beşinci oldu. Diğer yandan Honor 30 Pro, 421.840 puanla altıncı sırada bulunuyor. Huawei P40 Pro, yedinci sırada 386.083 puan kaydetti. Huawei P40 ise 375.644 puanla sekizinci sırada.

Kirin 985 5G işlemcisiyle gelen ilk akıllı telefon olan Honor 30, 341.227 puanla dokuzuncu sıraya ulaştı. Aynı işlemciye sahip olan, Nova 7 Pro ve Nova 7 ise sırasıyla 330.930 ve 330.431 puanla onuncu ve on birinci sırayı belirledi.

Master Lu'da nisan ayının en iyi performans gösteren 17 akıllı telefonu arasında olan diğer cihazlar arasında Snapdragon 765G destekli Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Kirin 820 5G destekli Huawei Nova 7 SE, Snapdragon 765G destekli Nubia Play 5G ve Kirin 810 destekli Honor Play 4T Pro, Kirin 710A destekli Honor Play 4T ve Kirin 990 5G destekli Huawei P40 Pro+ da yer aldı. Huawei P40 Pro+'ın nasıl Kirin 710A'lı bir telefondan daha düşük puan aldığını biz de en az sizler kadar merak ediyoruz...