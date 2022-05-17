Mastercard'dan Gülerek Ödeme Yapabileceğiniz Sistem

Finans devi Mastercard, sadece gülümseyerek ya da el sallayarak ödeme yapmanızı sağlayan yeni ödeme sistemini kullanıma sunduğunu açıkladı.

Parmak izimizin şifrelerimizin yerini alacağı bir geleceğe hazırlanırken dünyanın en büyük finans şirketlerinden Mastercard, bunu bir adım daha öteye geçiren bir açıklama yaptı. Şirket, marketlerde kart, nakit para hatta NFC gibi yeni teknolojileri kullanmaya gerek duymadan alışveriş yapmanızı sağlayacak yeni sistemini açıkladı.

Söz konusu teknolojiyle birlikte teknolojiyi benimseyen marketlerde müşteriler, sadece yüz tanıma verilerini kullanarak alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Yüz tanıma teknolojisinin ön plana çıktığı özellikte alışveriş, müşterinin sadece gülümsemesi ya da el sallamasıyla tamamlanabilecek.

Yeni ödeme sisteminin kullanımına bu hafta başlanıyor

Yeni ödeme sistemi, Mastercard ile anlaşan satıcılar tarafından pilot uygulama kapsamında kullanıma sunulacak. Özelliğin kullanılması için de elbette bu özellikten faydalanmak isteyen müşterilerin de sisteme kayıt olması gerekecek. Özellikte kullanılan yüz tanıma teknolojisi, Japonya merkezli NEC, Brezilya merkezli Payface ve Kaliforniya merkezli PopID tarafından geliştirilecek.

Özellik, bu hafta Brezilya’daki beş büyük süpermarkette kullanılmaya başlayacak. Sonraki aşamalardaysa özelliğin Asya, Orta Doğu ve Avrupa gibi bölgelerde de pilot testleri başlayacak. Öte yandan özellik, şimdiden bazı gizlilik sorunu tartışmalarını başlatmış durumda.

Mastercard’ın yüz tanımayla ödeme yapma imkânı sunan özelliğine benzer özellikler geçmiş dönemlerde de farklı ülkelerde kullanılmıştı. Bu konuda öncü olan şirketlerden biri olan Amazon, ABD’de Amazon One isimli avuç içi okuyucusunu kullanıma sunmuş fakat geçtiğimiz ağustos ayında ABD’li senatörlerin tepkisiyle karşılaşmıştı.