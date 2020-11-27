Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında kişi ve işletmeler zarar görüyorlar. Mastercard ve İhtiyaç Haritası, 20 ili kapsayan El Ele Destek Hareketi ile zarar görenlere ulaşmaya karar verdi.

Salgının ilk günlerinden bu yana mecburi olarak alınan önlemler, en çok Türkiye dört bir yanında hizmet veren yerel esnafı etkiledi. Aynı zamanda yine salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sayısı giderek artıyor.

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard ve Türkiye'nin en köklü sosyal sorumluluk platformlarından İhtiyaç Haritası, El Ele Destek Hareketi ile ihtiyaç sahiplerini ve yerel işletmeleri buluşturmaya hazırlanıyor. Bir nevi sosyal pazaryeri olarak da tarif edilebilecek bu hareket kapsamında yerel işletmeler, 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren yeni bir iş modeli ile tanıştılar.

El Ele Destek Hareketi Platformu ile yerel esnaf dijital ile tanışacak:

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ, Denizli başta olmak üzere 20 ilde altyapı çalışmaları devam ediyor. Projenin ana hedefi, yerel esnafın dijitalleşmesini sağlamak ve ihtiyaç sahiplerinin de yerel esnaf ile temas kurarak ihtiyaç gidermelerine yardımcı olmak. Bu şekilde mikro ekonomik ölçekte, salgının kişi ve küçük işletmelere verdiği zarar azaltılacak. Aynı zamanda yerel esnaf da dijitalleşecek ve e-ticaret ile tanışmış olacak.

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "Şirket olarak her zaman, dijital ekonominin her yerde, herkes için işlemesini sağlama misyonunu yerine getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyorduk. Kapsayıcı büyüme çalışmalarına kaynak aktarmak amacıyla 2018 yılında kurulan Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi COVID-19 destek programı kapsamında,

ihtiyaç sahibi bireylerin ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla 1.5 milyon TL tutarında bir hibe fonu ilk kez Türkiye’de bir sosyal kooperatife ayırdı" dedi.

Çağlayan'ın açıklamalarına göre El Ele Destek Hareketi kapsamında 7000 adet gıda ve hijyen paketi hazırlandı. Bu paketlerin masrafları, aynı bölgedeki paydaşlar tarafından karşılanacak ve paketler salgın nedeni ile ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara ulaşacak.

Mert Fırat: Her il bazında analizler yapıldı

İhtiyaç Haritası Kurucularından Mert Fırat; "Kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan yerel esnaf ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceği bilinciyle hareket ettik. Bu fonu doğru kaynaklara, hızlı ve etkin bir şekilde aktarmak, toparlanma çalışmalarında yerel işletmelere destek olmak gayesiyle, gerçek ihtiyaç sahipleri ve destekçilerini sosyal pazar yeri platformunda buluşturduk. Mastercard ve İhtiyaç Haritası; ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını yerel esnaflardan sağlayabileceği bir sistem oluşturdu ve bu proje için her il bazından analizler yaparak bir doğru datanın elde edilmesini sağladık" dedi.