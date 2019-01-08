Yeni dönemde kredi kartı firması olarak değil bir teknoloji firması olarak anılmak isteyen MasterCard, logosunda değişikliğe gidiyor.

Kripto paraların ve dijital bankacılığın oldukça revaçta olduğu bir dönemde, MasterCard müşterilerinin gözündeki imajını tazelemeyi hedefliyor. Yeni dönemde, ikonik MasterCard yazısı logonun içerisinde yer almayacak.

MasterCard'ın klasik sarı ve kırmızının kesişim noktasındaki turuncu logosu korunacak. Bununla birlikte hem resmi mercilerde hem de yeni dönemde basılacak olan kredi kartlarının tamamında sadece bu yeni logo bulunacak.

MasterCard, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Müşteri ilişkileri ve mevcut piyasa evrim geçirdikçe, MasterCard'ın logosu, artık kendisini bir kelimeden daha iyi ifade eder hale geldi. Dijital perspektiften baktığımızda bunun çok daha doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz."

Eğer MasterCard'ın bu hamlesi başarılı olursa, Nike ve Apple gibi logosuyla bilinen markalardan biri olacak.