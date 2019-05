Masters of the Universe'de He-Man, Noah Centineo Olacak

İlk kez 1987 yılında çekilmiş olan Masters of the Universe, yeniden çekiliyor. Merakla beklenen filmde He-Man'i canlandıracak isim belli oldu. Netflix ile yakından tanıdığımız Noah Centineo, He-Man rolüyle karşımıza çıkacak.

Netflix filmlerinden tanımış olduğumuz Noah Centineo, "To All the Boys I’ve Loved Before" filmiyle ön plana çıkmıştı. Bu filmden önce yaklaşık 700 bin Instagram takipçisi olduğu belirtilen Centineo, bu filmin ardından 17 milyon Instagram takipçisine ulaşmıştı. He-Man ile ününe ün katmak isteyen yıldız oyuncu, bu rolde oynayacağı için heyecanlı olduğunu da belirtiyor.

Bilindiği üzere ilk kez 1987 yılında çekilmiş olan Masters of Universe filmi, Amerikan yapımı fantastik bir aksiyon filmiydi. He-Man'i de hepimiz biliriz, iç çamaşırı giyer bu kahraman. Geçtiğimiz günlerde bir talk show programına katılan Noah Centineo, He Man karakterinin bu özelliği ile ilgili bir de şaka yapmıştı ve "İç çamaşırlarıma karşı ilgim var." demişti. Aynı programda resmen He-Man olacağını açıklayan genç yıldız, şimdi çekimlerin başlayacağı günü bekliyor.

Filmle ilgili ise neredeyse hiç bir detay paylaşılmadı. Filmin vizyona ne zaman gireceği de bilinmiyor.