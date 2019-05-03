Mate 30 Pro'nun Çıkmasına Aylar Kala Özellikleri Sızdırıldı

Huawei Mate 30 Pro'nun bazı kaynaklar tarafından özellikleri sızdırıldı. Cihaz, bazı yenilikçi iyileştirmeler ile piyasaya çıkacak.

GSMArena'nın haberine göre içeriden bazı kaynaklar, Huawei Mate 30 Pro'nun Mate 20 Pro ve P30 Pro'ya göre bir dizi geliştirilmiş özellikler ile piyasaya çıkacağını belirtti.

İddialara göre Mate 30 Pro, dahili parmak izi tarayıcısına sahip olan BOE yapımı 6,71 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Cihaz aynı zamanda Balong 5000 5G modem ile 7 nm Kirin 985 işlemciyi kullanacak. Bunun yanı sıra cihazın bir adet 4G modeli olması da bekleniyor. Cihaz; ultra geniş, normal, telefoto ve 3D ToF (Time of Flight) olmak üzere 4 adet arka kameraya sahip olacak. Zoom kamerasının "periskop" olup olmayacağına dair kesin bir bilgi yok.

Huawei Mate 30 Pro, 4.200 mAh bataryaya sahip olacak ve 55 W kablosuz hızlı şarj ile gelecek. Mate 30 Pro'nun ayrıca 10 W'a kadar "kablosuz ters şarj"ı destekleyeceği de söylentiler arasında bulunuyor.

Belirtmekte fayda var; bu özelliklerin hiçbiri şu an kesinleşmiş değil. Huawei'nin Mate 30 Pro'yu Ekim ayında çıkarması bekleniyor. O tarihe kadar cihazla ilgili daha net bilgilerin ortaya çıkması muhtemel.