Matematikte Başarılı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Bazı insanlar matematik konularını öğrenemedikleri, test çözerken panikledikleri ve bazı matematik konularına takılıp kaldıkları için karamsarlığa kapılır. Peki matematikte başarısız olup olmamak sizin elinizde mi?

ABD'li matematikçilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, matematik travmasıyla uğraşan çok sayıda ilköğretim öğretmenin bulunması. Matematik en büyük kişisel korkularınızdan biriyken çocuklara matematik öğretmekle görevli olduğunuzu düşünün. Muhtelemelen kimse böyle bir durumda olmayı istemeyecektir.

Matematik travması, endişe ya da korku gibi zayıflatıcı bir korkudur. Bu korku, okul ve kariyer seçenekleri dahil olmak üzere; birçok insan için yaşam boyu karşılaşacakları bir engeldir. Matematik travmasının birden fazla kaynağı olmasına rağmen, ebeveynlerin ve öğretmenlerin doğrudan bu sorunu etkileme gücü vardır. Matematikte iyi olmanın ne anlama geldiği konusunda güncel olmayan fikirler sizin sorunu büyütmenize neden olabilir.

Yapılan araştırmalara göre süre sınırı birçok öğrencinin yeteneklerini sınırlıyor. Süreyle yarışmak, çoğu zaman öğrencilerin panik olmasına ve korku yaşamasına neden olarak onların çalışma belleğini kapatıyor. Bu da öğrencilerde matematik yapamadığı düşüncesinin artmasına neden olur. Dahası, süreyle sınırlı olan matematik testlerinde başarılı olan öğrenciler, matematikte iyi olmanın hesaplamada hızlı ve doğru olmak anlamına geldiğine inanabiliyor.

Çarpma ve bölme gibi kavramların daha derinden anlaşılması, insanların sayıları desenler halinde görmelerine olanak tanır. Örneğin, 3, 5 ve 15 üçgen bir ilişkidedir;

3 x 5 = 15

5 x 3 = 15

15 ÷ 5 = 3

15 ÷ 3 = 5.

Araştırmalar, gerçekleri kolayca hatırlayabilme yeteneğinin, aritmetik işlemlerin anlamlandırılmasından sonra geliştirildiğini göstermektedir. Başka bir deyişle, matematiksel bir hafızayı oluşturmanın ilk adımı, matematiğin nasıl çalıştığını anlamaktır. Matematik konularını veya formüllerini ezberlemek, onları daha kolay unutmanıza yol açabilir. Bunun aksine eğer matematiğin kökündeki kalıpları anlayabilirseniz ilerde hatırlamanız daha kolay olacak ve akıcılığınız gelişecektir.

Ebeveynler ve öğretmenler çocuklar için neler yapabilir?

İlk olarak, çocuklardaki merak duygusunun ortaya çıkarılması gerekir. Sudoku, KenKen veya bazı kart oyunları gibi, çocukların sayılarla oynamasını sağlayan oyunlar ve bulmacalar; matematik unsurlarını kullanmak için çocuklarda bir ihtiyaç yaratıp, gelişmelerine yardımcı olur. Ebeveynlerin çocuklarına matematikten anlamadığı mesajını vermekten sakınmaları gerekir. Bu, çocukların kendi öğrenme yetenekleri hakkındaki inançlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Öğretmenlerin ise öğrencilerin hatalarını düzeltmelerine yardımcı olmaları gerekir. Doğru bir cevaba sahip olmamak, tüm düşüncenin yanlış olduğu anlamına gelmez. Çocukların kendi düşüncelerini açıklamalarını istemek, şimdi ne bildiklerini ve bundan sonra ne öğrenebileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Bir çocuğun bir cevabı nasıl bulduğuna dair sorular, neyin işe yaramadığını ve gözden geçirilmeye değer olduğunu düşünmelerini sağlayabilir.

Eğer siz de matematik travmasına kapılanlardan iseniz endişe etmenize gerek yok. Bu durumu düzeltmek tamamen sizin elinizde. Kafanızdaki bütün korkuları atın ve matematiğin güzelliklerini keşfetmeye çalışın. Unutmayın ki birçok insan, düşündüğünden çok daha fazla matematiksel yeteneğe sahiptir.