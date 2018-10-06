Bu yıl yapılan Google I/O geliştirici konferansında Google, materyal tasarım ögelerini bir araya getirerek markayla bir bütün olan kullanıcı arayüzlerini tasarlamada geliştiricilere yardımcı olmak için materyal tema araçlarını açıkladı.

Google, materyal tasarımın mucidi konumundaki bir şirket. Google'ın kendi materyal tasarımı açık renkler, kartlar ve yuvarlatılmış köşeler kullanarak liberal bir duruş almasını sağlıyor. Şimdiye kadar Google Hesap Makinesi, Google Fotoğraflar, Google Chrome, Android İletileri, Google Telefon, Google Kişiler ve Google Takvim yeni materyal tasarım içeren temalarıyla güncellemeler aldı. Ancak Google, Drive uygulamasının şu anki tasarımını da pek beğenmiyor gibi.

Öncelikle, şu an bulunan uygulama neye benziyor bir miktar buna göz atalım. Uygulamayı açtığınız zaman yakın zamanda açılmış dosyalara, oluşturduğunuz klasörlere ve yüklediğiniz dosyalara erişebilmektesiniz.

Beklendiği gibi XDA üyelerinden birisi aracılığıyla keşfedilen yeni tasarım kullanımı kolaylaştırıyor. Hala kullanabileceğiniz bir açılır menü olsa da en önemli ayarlara ve dosyalara alt menüden erişme imkanına sahip oluyorsunuz.

Google Drive uygulamasının güncellenmiş materyal tasarımlı hali şu an son güncellemede mevcut, ancak son kullanıcılar halen bu güncellemeye ulaşamıyor. Önümüzdeki günlerde güncellemenin herkes için kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.