Bilim kurgu sinemasının kült serilerinden Matrix, dördüncü devam filmiyle hayranlarına bir kez daha merhaba diyecek. Merakla beklenen Matrix 4'ün oyuncu kadrosuna, Netflix’in Mindhunter dizisini izleyenlerinden yakından tanıyacağı bir isim olan Jonathan Groff da katıldı.

Çağının ötesinde olarak nitelendirebileceğimiz film serilerinden biri olan Matrix, vizyona girdiği dönemde dünya çapında muazzam bir etki yaratmıştı. İkonik bilim kurgu serisinin son halkası olan Revolutions, 2003 yılında vizyona girmiş ve global çapta 456 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

O tarihten beri ortalarda gözükmeyen seri hakkında şu ana kadar pek çok spekülasyon yapıldı. Dördüncü film gelir mi gelmez tartışmaları tam soğudu derken, Warner Bros.’un birinci ağızdan verdiği müjde, sinema dünyasında tam anlamıyla bomba etkisi yarattı.

Proje hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz; ancak Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un sırasıyla Neo ve Trinity rollerine geri döneceklerini biliyoruz. Ayrıca üçüncü filmde Niobe karakterini canlandıran Jada Pinkett Smith’in aynı rol için stüdyo ile görüşmelerde bulunduğu da söyleniyor. Fakat serinin kült karakterinden Morpheus'a hayat veren Laurence Fishburne'un projede yer alıp almayacağı şu aşamada belli değil.

Collider’in aktardığına göre, Matrix 4’ün oyuncu kadrosuna katılan son isim, Netflix’in başarılı serisi Mindhunter’dan tanıdığımız Jonathan Groff oldu. Seride bir FBI ajanını canlandıran Amerikalı aktör, son olarak Disney animasyonu Frozen 2’de Kristoff karakterine sesiyle hayat vermişti.

Matrix 4'te hangi yeni isimlerle kaşılaşacağız?

Aquaman'in yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II ve efsane dizi How I Met Your Mother ile gönüllerde taht kuran Neil Patrick Harris, Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden. Söz konusu isimlerin nasıl bir rolle karşımıza çıkacağını şimdilik bilmiyoruz.

The Matrix 4’ün senaristliğini ve yönetmenliğini, serinin yaratıcılarından Lana Wachowski üstlenecek. Çekimlerinin önümüzdeki yıl ABD’nin Chicago eyaletinde başlaması beklenen filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.