Ben Affleck'ten yeni filmlerine ilişkin ilgi çekici bir açıklama geldi. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın yeni filmi 'The Last Duel'ın başrol oyuncuları Matt Damon ve Ben Affleck'in senaryo gereği öpüşmeleri gerekiyormuş; ancak bu sahne senaryodan çıkarılmış.

Eric Jager’ın 2004 yılında yayımlanan aynı isimli kitabından beyaz perdeye uyarlanan 'The Last Duel’in başrol oyucularından Matt Damon ve Ben Affleck, senaryoda öpüştükleri bir sahne olduğunu; ancak bu sahnenin son anda filme dahil edilmediğini söyledi.

Alien (1979), Blade Runner (1982) ve Gladiator’ın (2000) da aralarında bulunduğu pek çok ünlü filmin yönetmenlik koltuğunda yer alan isim olan Ridley Scott’ın yönettiği The Last Duel; 1300’lü yıllarda, 100 Yıl Savaşları’nın yaşandığı dönemde Fransa’da geçiyor. Film, Damon’ın canlandırdığı Sör Jean de Carrouges ve Adam Driver’ın karakteri Jacques Le Gris arasındaki çekişmeli rekabeti konu ediniyor. Ben Affleck ise Carrouges’den pek hoşlanmayan Kont Pierre d’Alençon olarak karşımıza çıkıyor. Filmin senaryosu, Affleck ve Damon’a ek olarak Nicole Holofcener’in imzasını taşıyor.

Ridley Scott, bu sahnenin çok dikkat dağıtıcı olduğunu düşünmüş

Affleck ve Damon’ın 10 Ekim’de yayınlanan bir röportajda söylediği üzere ikili arasındaki öpüşme sahnesi, yönetmen Ridley Scott’ın bu sahnenin çok dikkat dağıtacağını düşünmesi üzerine senaryodan çıkarılmış.

Sahnenin asıl versiyonunda ikisi dahil olmak üzere herkesin öpüştüğünü belirten Affleck’in sözlerine karşılık olarak Damon “Bu, ekrandaki ilk öpüşmemiz olurdu “ şeklinde karşılık verdi. Affleck ise esprili bir şekilde bunun için hayranların beklemek zorunda olduğunu söyledi. Scott, bu öpüşme sahnesinin yerineyse Damon’ın karakterinin, Affleck’in karakteri önünde diz çökmesinin daha uygun olacağını düşünmüş ve sahne bu şekilde çekilmiş.

“İki karakter gerçekten birbirlerinden nefret ediyor ve bu cidden eğlenceliydi,” şeklinde konuşan Damon’ın aktardığına göre, karakterinin diz çöktüğü sahnede Affleck birden Damon’ın sözünü kesmiş ve ‘Yaklaş ‘ diyerek doğaçlama yapmış. Bu yüzden de Damon ayağa kalktıktan sonra Affleck’e daha çok yaklaşarak tam önünde tekrar diz çökmüş.

Gerçek hayatta uzun süredir yakın arkadaş olan Damon ve Affleck ayrıca, filmin gerçek tarihi olaylara dayandığını; ancak filmdeki her şeyin tarihsel açıdan doğru olmadığının da altını çiziyor. Geçtiğimiz ay Venedik Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan The Last Duel, 15 Ekim’de vizyona girecek.