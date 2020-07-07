Mavi Bebek'e Karşı Ailelerin Ne Yapması Gerekiyor?

Uzman klinik psikolog ve pedagog Gülşah Öztürk Erten, kaleme aldığı yeni yazısında Mavi Bebek gibi oyunların çocukları nasıl etkilediğini ve ailelerin bu konuda yapması gerekenleri açıkladı.

Dijital dünyanın gelişmesi ve daha geniş kitlelere yayılması, ne yazık ki fayda kadar zarar da getiriyor. Geçtiğimiz dönemde sık sık gündeme gelen Mavi Balina ve Momo’ya ek olarak son günlerde adı gitgide daha sık anılmaya başlanan Mavi Bebek gibi oyunlar, genç yaştaki internet kullanıcılarının kaygı seviyesini yükselterek gerçek dünyadan kopmalarına ve yer yer ölüme kadar varan korkunç bir yola girmelerine neden oluyor.

Mavi Bebek ile yeniden gündeme gelen talimat temelli oyunlar hakkında Hürriyet’te bir yazı kaleme alan uzman klinik psikolog ve pedagog Gülşah Öztürk Erten, bu ‘oyunların’ çocukları nasıl etkilediğine ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğine ışık tuttu. Erten’e göre şiddet ve korku içerikli oyunlar, çocuklarda davranış bozuklukları görülmesine neden olabilir. Dahası, kişisel bilgileri ele geçirilen çocuklarda, durumu aileleri ile paylaşmaktan çekindiklerinden içe kapanma ve depresif davranışlar görülmesi de olası.

Mavi Bebek benzeri oyunlarda çocuklara, onların fark etmesinin epey güç olduğu hipnotik telkin verildiğini belirten Erten, bu deneyimin çocuklarda ilk başta merak uyandırdığını, sonrasında ise öfke nöbetleri ve halüsinasyonları dahi tetikleyebilen bir korkuya neden olduğunu dile getirdi.

Ailelerin çocuklara bu konu hakkında merak uyandırmadan bilgi verebileceğini belirten Erten, çocukların bu oyunlar konusundaki bilgisini aktarması için cesaretlendirilebileceğini; korktukları ve tehdit edildikleri ya da hatalı oldukları durumlarda ailesi tarafından eleştirilmeyeceğinin bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Ebeveynlerin, çocukların sanal ortamda hangi uygulamalarda vakit geçirdiğini takip etmesi gerektiğini dile getiren Erten, çocukların sürekli takip edilmekten rahatsız olabileceğini, bu nedenle de bu bilgi alışverişinin çocukla vakit geçirirken ona sohbet amaçlı sorarak sağlanması gerektiğini belirtti.

Çocukların teknolojik aletleri mümkün olduğunca bir odada yalnız olduğu durumlarda değil, evdeki ortak kullanım alanlarında kullanması için teşvik edilmesi gerektiğini belirten Erten, bu sınırlandırmaların önemli olduğunu, ancak bu sınırın ona güvenilmediği için değil onu korumak amacıyla belirlendiğini açıklamak gerektiğini söyledi.