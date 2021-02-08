Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a da satılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, teçhizatın uluslararası standartlardaki tüm testleri başarıyla geçtiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savunma sanayiine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın sertifikasyon çalışmalarının tamamlandığını, bu aracın uluslararası tüm sertifika testlerini başarıyla tamamladığı ifade edildi. Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, MSB'ye bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ. (ASFAT) tarafından üretiliyor.

Bakanlık yetkilileri, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile ilgili açıklamalarını Twitter üzerinden yaptılar. Bu açıklamalarda, uluslararası standartlardaki testlerin Milli Mayın Faaliyet Merkezi tarafından Ekim 2020'de başlatıldığı ifade edildi. "MEMATT" kısa ismiyle anılacak teçhizat, mayınlı arazileri ev süpürüyor gibi kolaylıkla temizleyebilecek şekilde tasarlandı.

Karşınızda, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı

ASFAT tarafından üretilen MEMATT, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen özel bir yönetim paneline sahip. 10 tondan biraz daha ağır bir yapıda olan araç, mayınlı araziye sevk edildikten sonra hünerlerini sergilemeye başlıyor. 8 saat boyunca kesintisiz olarak kullanılabilen MEMATT, mayınları temizlemenin yanı sıra askeri personele yol açabilmek için de çalışıyor. Araç, mayınları birer birer etkisiz hale getirirken kolay kolay hasar görmüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mayınlı arazilerdeki göz bebeği MEMATT, geçtiğimiz günlerde kardeş ülke Azerbaycan'a da götürüldü. Daha önce yapılan bir anlaşma ile 20 adet satın alınan MEMATT'ın ilk parti sevkiyatları, Kayseri'den kaldırılan askeri nakliye uçaklarıyla Azerbaycan yönetimine teslim edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın MEMATT hazırladığı bir video