Mayıs Ayının En İyi Android Telefonları Açıklandı

AnTuTu, Benchmark V9 test sonuçlarına dayanarak, mayıs ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz ayın en iyi telefonlarının tümü de Çinli üreticilerin elinden çıkmaydı ve Snapdragon 888 ile çalışıyorlardı.

Akıllı telefon performans kıyaslama platformu AnTuTu, mayıs ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz ayın en iyi 10 akıllı telefonunun tümü, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisi ile çalışıyordu. Ayrıca bu cihazların tümünün Çinli üreticiler tarafından piyasaya sürülmüş olması da dikkat çekici bir husus.

AnTuTu'nun Benchmark V9 testine göre mayıs ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Xiaomi Black Shark 4 Pro oldu. Girdiği testlerde 830 bin 22 puan almayı başaran telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kullanıcıları da mest etmeyi başarmıştı. Listenin ikinci sırasında ise Nubia'nın piyasaya sürdüğü Red Magic 6 Pro yer alıyor. Girdiği testlerde 829 bin 900 puan alan telefon, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.

Mayıs ayının en iyi Android telefonları

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştirilen OnePlus 9 Pro, 828 bin 748 puan alarak mayıs ayının en iyi üçüncü telefonu olmayı başardı. Bu telefonu 824 bin 451 puanla OPPO Find X3 Pro, 819 bin 738 puanla Vivo X60 Pro+, 817 bin 867 puanla iQOO 7, 815 bin 515 puanla OnePlus 9, 812 bin 831 puanla ASUS ROG Phone 5, 812 bin 697 puanla Realme GT ve 803 bin 790 puanla da Xiaomi Mi 11 Ultra takip etti. Listedeki en dikkat çekici husus, bu telefonlar arasındaki puan farkının oldukça düşük oluşu.

AnTuTu, bugün yalnızca mayıs ayının en iyi Android telefonlarını değil, mayıs ayının en iyi orta segment Android telefonlarını da açıkladı. Eğer gözünüz üst seviyeden ziyade orta segmentteyse, buradaki haberimize ulaşarak geçtiğimiz ayın en iyi orta segment telefonlarının hangileri olduğunu inceleyebilirsiniz.